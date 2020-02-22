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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Масленичная неделя в Одессе

Категория: Новости

Масленичная неделя в Одессе

Неделя перед пасхальным постом традиционно называется масленичной. Мероприятия посвященные вкусному празднику запланировали и в Одессе. Куда пойти, что посмотреть и чем полакомиться в праздничные дни – рассказали в городском совете.
Татьяна Маркова директор департамента культуры и туризма ОГС:

"Начинаем 28-го сквер «Луч», 29-го пройдет большой праздник для деток и семей в летнем саду, в это же время на выходные дни 29-го и 1-го – большой праздник в парке Шевченко, где мы ожидаем и угощение и, конечно, большую концертную программу. 1-го числа, традиционно, на Дерибасовской, пройдет в Горсаду".

Кроме того, 1 марта, в Прощенное воскресенье, на пляже Ланжерон тоже организуют праздник – с угощением и представлениями.


Источник: Град



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