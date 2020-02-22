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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Пограничники рассказали, как предотвращают распространению коронавируса

Категория: Новости

Пограничники рассказали, как предотвращают распространению коронавируса

На контрольно-пропускном пункте в Закарпатской области пограничники меряют температуру всем желающим заехать на территорию Украины и пропускают только тех, у кого не обнаружили симптомов ОРВИ. Они рассказали, как предотвращают распространение коронавируса.
Сначала пограничники измеряют температуру тела всем, кто едет из стран ЕС. Людей с повышенной температурой они отводят в специальное помещение, из которого их забирают медики и везут в инфекционное отделение больницы. У пограничников есть перчатки и маски, которые они меняют каждые 3-4 часа.

"Останавливается транспортное средство, мы подходим, сразу меряем температуру людям. Если завышена – то принимаются меры, если нормальная – ставится отметка на въездном талончике, записывается номер транспортного средства, количество лиц и направляется на паспортный контроль",
 - сказал пограничник.
По данным корреспондента, в Закарпатскую область привезут тест-системы, с помощью которых можно будет обнаружить коронавирус. На заседании временной противоэпидемиологической комиссии в Ужгороде заявили, что в больницах есть все необходимое оборудование.
Представитель Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин добавил, что госпитализированный мужчина, который контактировал с китайцем, не имеет проявлений коронавируса. У него повышенная температура тела, но не такая, которая обычно наблюдается у таких больных.


Источник: 112



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