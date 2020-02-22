США ужесточили правила выдачи грин-карт

В понедельник, 24 февраля 2020 года, в США вступили в силу новые миграционные правила. Об этом накануне сообщила пресс-служба Белого дома. Изменения, как считают американские СМИ, могут практически сразу затронуть около 22 миллионов лиц без американского гражданства, которые в настоящее время законно находятся на территории Соединенных Штатов. Иностранцам стало сложнее обосноваться в Америке. Ранее США ужесточили правила выдачи американских виз.

Администрация президента Дональда Трампа утверждает, что новый порядок призван защитить интересы американских налогоплательщиков. Вступившие в силу правила позволяют властям более строгое определять финансовую обеспеченность кандидатов на получение так называемой грин-карты (Green Card) — вида на жительство в США. Теперь миграционные службы проверяют, пользовался ли соискатель в последнее время социальной помощью от государства. Грин-карту смогут получить только те, кто «не будет зависеть от щедрости налогоплательщиков США». Иными словами, вид на жительство дадут финансово обеспеченным иностранцам.

Автором новых правил является помощник президента Трампа Стивен Миллер. Он внес свои предложения летом 2019 года. Проект документа сразу же вызвал критику со стороны правозащитников и целого ряда гуманитарных организаций. Их представители обвинили Белый дом в дискриминации. Они указывали, что финансовый критерий в первую очередь ударит по бедным мигрантам из Африки и Латинской Америки. Следовательно, речь идет о нарушении прав цветных. Преимущества же получат зажиточные европейцы.

Дело дошло до того, что сразу несколько американских штатов подали иск в Верховный суд США, настаивая на признании предлагаемых правил дискриминационными и противоречащими конституции страны. 27 января Верховный суд вынес решение в пользу администрации президента. Ужесточение правил получения грин-карт было признано законным.

Сокращение миграционных потоков Трамп объявил одним из своих приоритетов еще во время предвыборной кампании 2016 года. К началу нынешней президентской гонки он сумел провести не только ужесточение правил получения грин-карт. В конце января в США вступили в силу ограничения при выдаче туристических виз беременным женщинам. Им теперь приходится указывать в анкете, что целью поездки не является рождение ребенка на территории США, что автоматически позволило бы ему получить американское гражданство.