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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Мужчина неожиданно получил ответ на письмо, брошенное в реку семь лет назад

Категория: Новости

Мужчина неожиданно получил ответ на письмо, брошенное в реку семь лет назад

Кристиан Гогос из немецкого города Бонн получил ответ на послание в бутылке семилетней давности. Как выяснилось, дети мужчины бросили записку в реку Рейн еще в 2013 году. За семь лет она доплыла до Новой Зеландии. Об этом Гогос рассказал на своей странице в Facebook.

"Огромное путешествие для маленькой бутылочки! К сожалению, получатели не оставили свой адрес. Пожалуйста, помогите нам найти Скотта, Юлию, Леа и Алису Джой из Окленда, мы очень хотели бы поблагодарить их",
 – написал Кристиан.
Немец попросил пользователей Сети распространить публикацию и помочь ему разыскать авторов ответного письма. За несколько дней пост Кристиана Гогоса стал вирусным. Им поделились почти тысяча юзеров. Десятки комментаторов пожелали ему удачи в поисках.


Источник: СЕГОДНЯ



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