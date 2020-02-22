Мужчина неожиданно получил ответ на письмо, брошенное в реку семь лет назад

Кристиан Гогос из немецкого города Бонн получил ответ на послание в бутылке семилетней давности. Как выяснилось, дети мужчины бросили записку в реку Рейн еще в 2013 году. За семь лет она доплыла до Новой Зеландии. Об этом Гогос рассказал на своей странице в Facebook.



"Огромное путешествие для маленькой бутылочки! К сожалению, получатели не оставили свой адрес. Пожалуйста, помогите нам найти Скотта, Юлию, Леа и Алису Джой из Окленда, мы очень хотели бы поблагодарить их",

– написал Кристиан.Немец попросил пользователей Сети распространить публикацию и помочь ему разыскать авторов ответного письма. За несколько дней пост Кристиана Гогоса стал вирусным. Им поделились почти тысяча юзеров. Десятки комментаторов пожелали ему удачи в поисках.