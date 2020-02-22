Задержанных в Азовском море украинских рыбаков освободили

Четверо украинских рыбаков, которых десять дней назад задержали в Азовском море сотрудники пограничного управления ФСБ РФ, освобождены. Об этом написал народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Павел Мельник в Facebook.



"Украинские рыбаки освобождены! Только что получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили! По телефону Максим Терехов связался с родными и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее, и они по морю планируют идти домой на собственном судне!",

– написал Мельник.