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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Задержанных в Азовском море украинских рыбаков освободили

Категория: Новости / Политика

Задержанных в Азовском море украинских рыбаков освободили

Четверо украинских рыбаков, которых десять дней назад задержали в Азовском море сотрудники пограничного управления ФСБ РФ, освобождены. Об этом написал народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Павел Мельник в Facebook.

"Украинские рыбаки освобождены! Только что получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили! По телефону Максим Терехов связался с родными и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее, и они по морю планируют идти домой на собственном судне!",
 – написал Мельник.


Источник: ФОКУС



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