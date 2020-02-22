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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Сурков заявил, что Донбасс не вернется в состав Украины

Категория: Новости / Политика

Сурков заявил, что Донбасс не вернется в состав Украины

Экс-помощник президента России Владислав Сурков считает, что Донбасс не вернется в состав Украины, а РФ может строить отношения с украинским государством лишь через "принуждение к братству". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сурков считает, что якобы "Донбасс не заслуживает такого унижения".

У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести,
- заявил он.

Также, по его словам, Россия может строить отношения с Украиной якобы лишь через "принуждение к братству". Однако, Сурков, комментируя впечатления от президента Украины Владимира Зеленского, отметил его "легкость в мыслях".

Не лох. Во всяком случае в Париже все приняли его за президента... У него легкость необыкновенная в мыслях,
- добавил он.

 

Отметим, президент России Владимир Путин надеется договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран

Напомним, Путин уволил Владислава Суркова с должности своего помощника.

Российские СМИ еще в январе сообщали, что Сурков решил уйти с государственной службы из-за "смены курса Кремля в украинском направлении".

 



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