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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Экс-президенты Польши призвали власти страны помочь украинским заробитчанам

Категория: Новости / Политика

Экс-президенты Польши призвали власти страны помочь украинским заробитчанам

Правительство Польши должно как можно скорее утвердить долгосрочную миграционную политику, что позволит украинцам нормально работать в этой стране.

Об этом говорится в совместном обращении к правительству Польши, которое обнародовали во вторник экс-президенты Александер Квасьневский и Бронислав Коморовский, передает Укринформ.

Удержание высокого темпа экономического развития возможно благодаря мигрантам из Украины, которые выбрали Польшу в качестве места работы, а все чаще - и проживания,
- отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что благодаря присутствию украинских трудовых мигрантов обеспечивается конкурентоспособность польских предприятий.

Как отметили экс-президенты, с 2020 года Германия значительно упрощает правила для трудовых мигрантов из-за пределов ЕС, следствием чего может стать отток рабочих рук из Польши - особенно высококвалифицированных специалистов.

К сожалению, в этой сфере мы видим отсутствие стратегических решений польского правительства,
- констатируют политики.

По их мнению, из-за сложного миграционного законодательства теряют польские работодатели - и в целом ухудшается имидж Польши.

“Мы призываем немедленно сделать шаги к разработке долгосрочной миграционной политики в сотрудничестве с экспертными центрами, органами местного самоуправления и профсоюзами”, - говорится в обращении.

Квасьневский и Коморовский призвали в сжатые сроки ввести прозрачные административные процедуры для граждан Украины, которые хотят работать в РП.

По разным данным, в Польше работает до полутора миллиона граждан Украины.

Как ожидается, основы новой миграционной политики Польши правительство страны обнародует через полгода.



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