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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

На вылов раков в регионе ввели запрет

Категория: Новости

С 25 февраля устанавливается запрет на промышленный и любительский лов раков в реке Днестр с рукавом Турунчук, Днестровском лимане и Кучурганском водохранилище.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского рыбоохранного патруля, передает Odessit.ua.

Запрет на вылов устанавливается из-за того, что на данный момент у раков проходит период спаривания и вынашивания икры.

Ловля раков во время запрета является грубым нарушением рыбоохранного законодательства в соответствии с частью 4 статьи 85 КУоАП. За каждый незаконно добытый экземпляр рака придется заплатить 25,5 грн. и штраф — 680 грн.,
— подчеркивают инспекторы.

Если вы заметили нарушение, Одесский рыбоохранный патруль просит сообщать на горячую линию Управления Госрыбагентства в Одесской области – (098) 798-47-93.



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