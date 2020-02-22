Генпрокуратура занялась «ползучей приватизацией» Одесской киностудии

Генеральная прокуратура направила в прокуратуры Одессы и Киева материалы по решению Хозяйственного суда Киева, которое может привести к окончательному переходу в частную собственность Одесской киностудии.

Об этом говорится в документе, направленном Офисом генерального прокурора в адрес Гильдии кинематографистов Одессы, сообщает ТАЙМЕР

Напомним, 21 января 2020 года Хозяйственный суд Киева принял решение о передаче в руки частников 12 % акций ЧАО «Одесская киностудия». Таким образом, государственный пакет акций в размере 50 % плюс 1 акция сокращается до 38 %, и государство по сути теряет контроль над предприятием (даже формальный). Частникам даже не надо будет выкупать государственный пакет акций, его можно будет просто «размыть» путём дополнительных эмиссий акций данного ЧАО.

Считается, что за фирмами, являющимися держателями частного пакета акций киностудии, стоят нардеп от «Слуги народа» Александр Ткаченко и близкий к Владимиру Зеленскому бизнесмен–застройщик Андрей Ваврыш.Предпримет ли прокуратура реальные меры по недопущению «ползучей приватизации» киностудии, либо же дело ограничится дежурными отписками, покажет время.