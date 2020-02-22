Дубилет пообещал отменить ненужные отчеты в Кабмине в течение трех недель

В Кабинете министров Украины около 10% отчетов не нужны были даже официально, но об этом не сообщали регионы. Об этом заявил министр Кабмина Дмитрий Дубилет в Telegram.
Он добавил, что система отчетности накапливалась в стране с 1992 года. Часто эти отчеты были не системные, когда о том же отчитываются все области, а стихийные.
Дубилет сказал, что Кабмин вместе с министерствами и другими органами власти отменяет всю эту работу. Также он акцентировал на том, что часть уже отменили, а еще часть отменят в течение 2-3 недель максимум.