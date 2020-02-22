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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Дубилет пообещал отменить ненужные отчеты в Кабмине в течение трех недель

Категория: Новости / Экономика и финансы

Дубилет пообещал отменить ненужные отчеты в Кабмине в течение трех недель

В Кабинете министров Украины около 10% отчетов не нужны были даже официально, но об этом не сообщали регионы. Об этом заявил министр Кабмина Дмитрий Дубилет в Telegram.

 

 

Всего их оказалось 4185 отчетов. Раз в месяц или в квартал тысячи госслужащих по всей стране готовят эти бесконечные документы. Почти 3000 (70%) этих отчетов не нужны. Они занимают кучу времени у тех, кто их готовит, но почти всегда просто накапливаются на пыльных шкафах без всякого смысла,
- заявил он.

Он добавил, что система отчетности накапливалась в стране с 1992 года. Часто эти отчеты были не системные, когда о том же отчитываются все области, а стихийные.  

Мы обнаружили еще одну удивительную штуку. Около 10% отчетов не нужны были даже официально. В свое время их отменяли, но как будто забывали сообщить об этом регионы,
- добавил министр.

Дубилет сказал, что Кабмин вместе с министерствами и другими органами власти отменяет всю эту работу. Также он акцентировал на том, что часть уже отменили, а еще часть отменят в течение 2-3 недель максимум.

 


Источник: 112.ua



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