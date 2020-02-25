Зеленский не получал приглашения от РФ на празднование 9 мая





Российская Федерация не направляла президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года. Об этом говорится в ответе Департамента доступа к публичной информации Офиса президента на запрос " Украинской правды".

По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного Департаментом документального обеспечения Офиса президента Украины, запрашиваемый документ (приглашение – ред) отсутствует, - говорится в ответе на вопрос получил ли Владимир Зеленский приглашение на парад от российской стороны. - говорится в ответе на вопрос получил ли Владимир Зеленский приглашение на парад от российской стороны.

Просьбу прокомментировать предложение депутата Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича направить парламентскую делегацию в Москву на 9 мая Офис президента оставил без ответа.



Ранее, в августе 2019 года помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в "Великой отечественной войне" 9 мая 2020 года.

17 февраля 2020 года депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Вадим Рабинович предложил сформировать парламентскую делегацию в Москву для участия в параде к 75-летию победы во Второй мировой войне.

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требовала от президента Владимира Зеленского заявления, планирует ли он ехать в Москву на парад 9 мая. Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович предостерегал от участия в российском "победобесии" 9 мая, мол парад на Красной площади Россия использует для достижения своих политических целей.