Бои Кличко вошли в ТОП-25 в истории бокса

Поединки с участием легендарных украинских боксеров Виталия и Владимира Кличко вошли в 25 лучших в истории супертяжелого веса по версии журналистов американского издания Cleveland.com.

Бой “вечного” чемпиона WBC в супертяжелом весе Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом, который состоялся в 2003 году, занял в этом рейтинге 13 место, а поединок одного из самых доминирующих чемпионов Владимира Кличко с Энтони Джошуа 2017 года — 10-е. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Klitschko-brothers.com.

Журналисты пояснили, что поединок между Ленноксом Льюисом и Виталием Кличко мог быть на более высоком месте в этом списке, если бы не остановка боя из-за рассечения украинского боксера. Виталий Кличко явно выигрывал бой, но кровотечение не могли остановить, из-за чего поединок был остановлен.

Бой Джошуа — Кличко, собравший около 90000 зрителей на стадионе “Уэмбли”, был “битвой двух великих спортсменов, которые твердо следовали избранным планам”. “Младший Джошуа сумел восстановиться быстрее, выиграв техническим нокаутом в 11-м раунде и завершив этот драматический роман”, - отметили журналисты.

Десятку лучших боев в истории супертяжелого веса по версии американского издания составили:

1. Мухаммед Али - Джо Фрейзер (1975),

2. Джо Фрейзер - Мухаммед Али (1971),

3. Рокки Марчиано - Джерси Уолкотт (1952),

4. Джекс Демпси - Луис Фирпо (1923),

5. Ларри Холмс - Кен Нортон (1978),

6. Риддик Боу - Эвандер Холифилд (1992),

7. Джордж Форман - Рон Лилль (1976),

8. Джо Луис - Билли Конн (1941),

9. Мухаммед Али - Джордж Форман (1974),

10. Энтони Джошуа - Владимир Кличко (2017).