Бои Кличко вошли в ТОП-25 в истории бокса

Бой “вечного” чемпиона WBC в супертяжелом весе Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом, который состоялся в 2003 году, занял в этом рейтинге 13 место, а поединок одного из самых доминирующих чемпионов Владимира Кличко с Энтони Джошуа 2017 года — 10-е. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Klitschko-brothers.com.
Журналисты пояснили, что поединок между Ленноксом Льюисом и Виталием Кличко мог быть на более высоком месте в этом списке, если бы не остановка боя из-за рассечения украинского боксера. Виталий Кличко явно выигрывал бой, но кровотечение не могли остановить, из-за чего поединок был остановлен.
Бой Джошуа — Кличко, собравший около 90000 зрителей на стадионе “Уэмбли”, был “битвой двух великих спортсменов, которые твердо следовали избранным планам”. “Младший Джошуа сумел восстановиться быстрее, выиграв техническим нокаутом в 11-м раунде и завершив этот драматический роман”, - отметили журналисты.