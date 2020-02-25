"Укрпошта" возобновила прием посылок в Китай 

Публичное акционерное общество "Укрпошта" с 26 февраля возобновило прием всех видов почтовых отправлений из Украины в Китай.
Об этом сообщается на официальном сайте компании, передает УНИАН.
Также сообщается, что импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину.
Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая. При этом в "Укрпоште" предупредили, что из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.
Напомним, что ранее "Укрпошта" объявляла о временной приостановке приема посылок в Китай в связи со значительным сокращением авиарейсов из-за вспышки коронавируса в этой стране.