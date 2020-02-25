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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

NASA показало, что видели астронавты "Аполлона 13" во время пролета над Луной (видео)

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

NASA показало, что видели астронавты "Аполлона 13" во время пролета над Луной (видео)

NASA с помощью данных, собранных аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter, воссоздало виды Луны, которые открылись астронавтам миссии "Аполлон 13". Как сообщается на канале агентства на YouTube, полет над обратной стороной спутника Земли совершили в 1970 году.

Видео создано с разрешением 4К. Ролик начинается с вида Земли, затем можно увидеть восход Солнца, а после можно различить и лунную поверхность. Только после того, как Земля показалась с другой стороны от Луны, астронавты смогли установить связь с Центром управления полетами.

NASA подчеркивает также, что полет астронавтов был ускорен и не отображается в режиме реального времени.

 


Источник: ZN.UA



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