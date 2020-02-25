Власти Гонконга решили выплатить постоянным взрослым жителям региона по 1200 долларов наличными, чтобы облегчить их финансовое положение. Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС, передает издание #Буквы .

Так, деньги выплатят примерно семи миллионам человек старше 18 лет.

Отмечается, что экономика региона сильно пострадала от политических протестов и от воздействия коронавируса. В городе зарегистрирован 81 подтвержденный случай заболевания и две смерти.

“В этом году экономика Гонконга сталкивается с огромными проблемами. После тщательного рассмотрения я решил выделить по 10 000 гонконгских долларов постоянным жителям Гонконга в возрасте 18 лет и старше с целью поощрения и стимулирования с одной стороны, и облегчения финансового бремени людей, с другой“, – отметил министр финансов Гонконга Пол Чан.

Власти также снизят государственную арендную плату за жилье, и уменьшат налоги на доходы и имущество.

Прогнозируется, что к 2021 году дефицит бюджета вырастет почти до 18 млрд долларов – рекорд для этого региона.