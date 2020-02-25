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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Кабмин планирует установить специальные правила проезда сельхозтехники

Категория: Новости

Кабмин планирует установить специальные правила проезда сельхозтехники

Кабинет министров намерен на заседании в среду принять введение специальных правил проезда по дорогам общего пользования для сельскохозяйственной техники, ширина которой превышает 2,6 м, высота (от поверхности дороги) - 4 м.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, которым владеет"Интерфакс-Украина".

Предполагается, что такая сельхозтехника должна быть оборудована специальными знаками (габаритными огнями) и двигаться в сопровождении автомобиля прикрытия, оборудованного проблесковыми маячками оранжевого цвета.


Источник: Экономическая правда



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