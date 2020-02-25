БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ ПОЛУЧАТЬ НЕФТЬ ЧЕРЕЗ ОДЕССУ

Беларусь планирует в марте начать поставки нефти на НПЗ по нефтепроводу Одесса–Броды.

Об этом рассказал заместитель председателя концерна Белнефтехим Владимир Сизов, сообщает БЕЛТА во вторник, 25 февраля.

«Ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, с украинской территории. Поставки по Одесса–Броды начнутся в ближайшее время, в марте. Объем – несколько танкеров», – рассказал Владимир Сизов.

По его словам, нефтепровод Одесса–Броды будет использоваться как самый экономичный, быстрый и надежный транспорт. При этом Владимир Сизов не уточнил, какая именно страна может выступить поставщиком.

«Мы ведем работу по приобретению ресурсов в Черном море. Есть возможность приобретения ресурсов как производства азербайджанской компании, так и производителя из Российской Федерации», – сказал он и добавил, что объем поставки по нефтепроводу Одесса – Броды определяется исходя из остатков ресурсов на белорусских НПЗ и факта поставки нефти железнодорожным и трубопроводным транспортом из России.

Напомним, в январе Беларусь купила у Норвегии более 80 тыс. тонн нефти с месторождения Johan Sverdrup, которая по своим качествам сопоставима с российской маркой Urals. Танкер прибыл в порт литовской Клайпеды, после чего нефть была доставлена в Беларусь по железной дороге.

Накануне Нового года Беларусь не смогла договориться с Россией о поставках нефти. Тогда отмечалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко поручил правительству найти альтернативные источники для обеспечения импорта нефти в страну.