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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Апелляционный суд отклонил жалобы Порошенко на принудительный привод в ГБР

Категория: Новости / История и общество

Апелляционный суд отклонил жалобы Порошенко на принудительный привод в ГБР

Киевский апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства по жалобам защиты пятого Президента Украины Петра Порошенко на его принудительный привод на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Суд отказал в открытии апелляционного производства по этим жалобам", - сказали в пресс-службе.

Напомним, защита пятого президента Украины Петра Порошенко обжаловала привод Порошенко в ГБР на допрос в Апелляционном и Печерском судах, Службе безопасности Украины, Офисе Генерального прокурора и Высшем совете правосудия.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого Президента Украины, народного депутата Петра Порошенко на допрос.



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