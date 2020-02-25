Максим Куцый: Мне хватит запаса прочности реализовать стратегию развития Одесского региона

Максим Куцый, председатель Одесской областной государственной администрации, имеет репутацию не публичного руководителя, в отличие от многих предыдущих руководителей. Прошло более четырех месяцев с тех пор, как в достаточно сложный регион был назначен 37-летний столичный бизнесмен. Удается ли ему наладить отношения с местными политиками и как работается в необычном амплуа? Стала ли для него Одесса своим городом? Какие самые большие проблемы и угрозы существуют в регионе? Обо всем этом и многом другом в одном из первых крупных интервью председателя Одесской ОГА.

— Максим Васильевич, расскажите, как Вы оказались во власти? Киевлянин, успешный бизнесмен и вдруг — губернатор. Как говорят в Одессе, это — две большие разницы…

— Решение было не случайным, не спонтанным. Познакомился с представителями новой власти, начали обсуждать насущные проблемы. И после предложения присоединиться к команде была довольно длинная пауза с моей стороны.

— А почему долго раздумывали?

— Позиция губернатора — это в первую очередь об ответственности, а ответственный шаг требует времени. Взвешенно подходил к этому вопросу. Я никогда не находился у власти — занимался бизнесом, масштабными проектами. Конечно, сталкивался с государственным аппаратом, но не было тесной связи и интеграции в органы управления. Всегда хотел свой опыт использовать на благо государства, сделать что-то полезное, поэтому в этом плане сомнений не было.

— А Вы себя как позиционируете, как креатура Зеленского или как креатура Гончарука?

— Я креатура Зеленского Владимира Александровича. Я креатура государства Украина. Как гражданин Украины, я бы хотел что-то значимое и хорошее сделать для страны, в первую очередь.

— Ваши первые впечатления: вот Вы стали губернатором, зашли в кабинет — и?

— Сначала легкий шок (смеется — ред.), понимание того, что есть миллион плюс одна проблема в регионе и в целом в стране, доверие и недоверие граждан к власти, попытки препятствовать со стороны недоброжелателей, наблюдение за твоими действиями. И только потом — поддержка сторонников, партнеров, общества. Но в целом были весьма положительные ощущения от процесса знакомства с регионом.

Одесская область — самая большая, экономически развитая область, с большим потенциалом, она должна быть всегда в авангарде, однако показатели были не самые лучшие… а я уверен, что она может показывать более крутые результаты.

— Что было самое сложное?

— Понять и осознать менталитет одесситов. Это абсолютно уникальные, непростые люди со своей спецификой. «Одесса — это, конечно, не Киев! Мы — не первые, но и не вторые» — любят повторять здесь. Поэтому амбиции, отношение к своему городу, региону, соответствующее позиционирование себя в Украине — соответствующее.

Были дискуссии, был хороший и не очень хороший опыт знакомства, сейчас четко вырисовывается картина, какие процессы происходят, как ими управлять, как действовать в отношении тех или иных представителей региона.

У нас в администрации собралась небольшая, но профессиональная команда — юристы, коллеги с опытом в бизнесе, госорганах. Весь опыт, жизненную позицию стараемся внедрять в важные решения. Иногда это хорошо получается, иногда сложно, потому что и регион особый и структура государственной власти у нас тоже достаточно специфичная. Мы меняем структуру аппарата обладминистрации, подразделений.

— На местах не очень любят «Варягов»… Вы нашли общий язык с местными властями, политикумом?

— Это бесконечный процесс… Иногда удается достичь консенсуса. В частности, бюджет 2020 был принят областным советом с подачи облгосадминистрации в рекордно короткие сроки, действовали слаженно и динамично. Есть моменты, когда происходит негласное противостояние, споры, попытки продемонстрировать чью-то значимость. Тем не менее, мы конструктивно общаемся с представителями облсовета.

— То есть, говоря боксерским языком, клинча не чувствуете, не «вяжут» они Вас?

— Нет, конечно же, «вяжут», бывают сложные моменты! Сейчас нас ждет непростая сессия в облсовете. Предполагаем, что будут сложные ситуации и о программах, которые мы, кстати, уже приняли в бюджете, проголосовать. Будем отстаивать свою позицию в отношении этих программ, объяснять депутатам, что они необходимы области.

— Непростая сессия — это о чем?

— Распределение бюджета ГФРР. Эти средства мы направляем на строительство школ, детских садов, стадионов. Если они это не утвердят, это будет плохо для всех.

— Что касается общего языка с командой, как сложились отношения?

— Отношения в целом сложились, но меня больше беспокоит множество проблем в кадровых процессах. Задвоение функциональных обязанностей, низкая мотивация, безумная бюрократия, иногда даже работа с excel, google drive, power point тоже проблема. Это все требует оптимизации, обучения, развития персонала, которым на данном этапе никто не занимается. Надеюсь пригодятся мой бизнес опыт управления.

— Вы недавно предложили написать заявления об увольнении руководителям направлений и департаментов, с чем это было связано?

— Я четко высказался в своем заявлении с чем это было связано. Мы не можем себе позволить роскошь плыть по течению, пребывать в инерционном процессе. Нет времени для, так сказать, «возни». Кто не хочет работать на результат — должны уйти. Точка.

— Но Вы сказали, что все считающие, что политика президента не является правильной должны написать заявления. Выглядит как «борьба с инакомыслием».

— Никакой борьбы. Ты не можешь работать эффективно в команде президента, если ты глобально против его политики, приоритетов, векторов развития. Так не бывает. И если люди саботируют работу, занимаются чем угодно, кроме своих обязанностей, о чем можно говорить? Работай или уходи. Спорить нет времени.

— А с мэром Трухановым какие отношения?

— С мэром Трухановым у нас не было, в принципе, никаких отношений. Кто-то пытался на этом спекулировать, кто шутил, кто-то стремился столкнуть нас лбами. Однако после личного знакомства у нас, в принципе, достаточно конструктивные деловые отношения — если есть необходимость получить информацию, или озвучить позицию, мы связываемся, он меня слышит. Так же он может со мной связаться.

Какой-то войны, как недоброжелатели распускают слухи в СМИ — такого нет.

— Откуда слухи о Вашей возможной отставке, если Вы так уверенно чувствуете себя в регионе?

— Да, я достаточно уверенно себя чувствую, это правда! Имею глубокое понимание относительно тех или иных процессов, происходящих в области, кто за ними стоит, кто управляет ими, каким образом те или иные процессы пересекаются… Но слухи будут и дальше распространять, я кому-то неудобен. Это хороший знак, что мы делаем правильные вещи и раздражаем тех людей, кто эти слухи распускает.

— Вы опровергаете вероятность отставки?

— Да. У нас абсолютно конструктивные взаимоотношения с Киевом, политическая поддержка, есть понимание, куда мы движемся.

— Я обратил внимание, что хейтеров у Вас тоже хватает. Как относитесь к ним?

— Если нет конструктивных замечаний — не обращаю внимания. Я очень ценю обратную связь. Но многие обвинения базируются на непроверенной информации и искаженных фактах. Конструктива очень мало.

— Что же, есть и конструктив. Например обвинения в том, что Вы не двигаетесь в направлении борьбы с коррупцией.

— Ну вот опять. Откуда это утверждение? Понимаете, что нельзя прийти к власти и поместить в тюрьму всех предшественников, потому что тебе кажется, что они коррупционеры. Необходимо время — разобраться, проверить факты, провести много работы. Недавно в связи с расследованием схем прежнего состава администрации было установлено, что в начале 2019 через один из департаментов было выведено 1,6 миллиона.

Мы тесно сотрудничали с представителями СБУ и другими правоохранительными органами и в дальнейшем будем способствовать расследованиям коррупционных дел и других противоправных действий.

— СМИ пишут, что у Вас под администрацией постоянно проходят митинги, которые Вы игнорируете, и вообще очень редко бываете на месте.

— Митинги проходят, да. Видим, знаем, реагируем.

Об отсутствии на месте. Интересно, кто ведет эту статистику. Итак. Каждый вечер воскресенья — выезд из Киева в Одессу. Суббота утро или пятница вечер — возвращаюсь в Киев. Все рабочие дни, а часто и выходные нахожусь на работе. Среди недели есть командировки по области. Иногда рабочие встречи в Кабмине, ОП, требующие личного присутствия. Я полностью погружен в рабочий процесс, и он не всегда происходит в кабинете с 9 до 18. Если делать замеры присутствия по этим факторам — то да, я не всегда нахожусь в кабинете.

— Но последний пример — Ваше отсутствие в области в понедельник во время стихийного бедствия. И отсутствие информирования о ходе ликвидации последствий. Где Вы были?

— В официальной командировке на заседании в Офисе Президента по поводу проектов регионального развития. Все СМИ и телеграмм каналы, которые будто бы очень хорошо информированы по поводу того, что происходит во власти, начали спекулировать на моей командировке и трагедии в области. Командировка официальная, погода непредсказуема, форс мажоры случаются, все службы работают в усиленном режиме, последствиями занимаются 40 бригад ГСЧС. Мы могли бы лучше информировать общественность, здесь могу согласиться, но все остальное — дешевая спекуляция.

— После отставки Богдана коммуникация с Офисом Президента изменилась?

— Коммуникация с Офисом Президента всегда была достаточно плотная и серьезная. Мы еженедельно подводили итоги, обсуждали проблемы и приоритеты. Но сейчас коммуникация стала более динамичной.

Новый глава офиса президента как профессиональный менеджер проводит эффективный предварительный анализ, делает собственные выводы, глубже изучает те или иные текущие вопросы, и общаемся мы чаще и эффективнее. Теперь имеем полное понимание между администрацией и господином Ермаком.

— До конца прошлого года Вы обещали открыть паромную переправу в сторону Румынии…

— Да, переправу «Орловка-Исакча» обещали. Переправа со стороны Украины готова на сто процентов — все работы закончили еще в конце ноября. Мы готовы принимать пассажиропоток, в то же время, у Румынии есть небольшие технические и бюрократические моменты, связанные с организацией работы. Это обоюдный двусторонний процесс. Румынские партнеры уверяют, что откроем переправу в марте. Это первый контрольно-пропускной пункт, который соединит две страны водным путем.

— Вы сказали, что Одесская область имеет не самые лучшие экономические показатели, хотя должна быть в авангарде. Что Вы делаете, чтобы изменить ситуацию?

— Мы ищем инвестиции для амбициозных проектов. Надеюсь, в ближайшее время подпишем меморандум, и начнется крупный инвестиционный проект с участием бизнеса Германии — будем устанавливать на территории области энергогенерирующие ветровые станции. Масштабные инвестиции — около 200 миллионов евро.

Еще одним ключевым вопросом являются инфраструктурные объекты, которые мы реализуем в течение 2020 года. На государственном уровне выделены беспрецедентно большие средства на строительство дорог. В частности, на Одесскую область — более 900 миллионов гривен на дороги национального значения, и 670 миллионов гривен на дороги международного значения.

Мы подняли вопрос привлечения внешних инвестиций. Примерно один миллиард гривен, будет направлен на международные и государственные дороги.

Приоритетными при этом будут два проекта, которые я считаю стратегическими. Это мост через Сухой Лиман (мост, переправляющий весь автомобильный поток из Одессы в курортных направлениях — в Затоку, Сергеевку и т. д.). Его не могут достроить достаточно долго… Мы предложили альтернативный источник финансирования ремонта дорог Черноморска. При этом сам город берет на себя обязательства те средства, которые он планировал пустить на ремонт дорог, направить на завершение строительства моста.

Второй — мост через Хаджибейский лиман, который начали реконструировать еще в 2007 году. Фактически он является въездными воротами в Одессу. Сейчас, применяя, опять же, свой опыт в бизнесе, стараемся ускорить процесс получения новой экспертизы, определение объема работ, чтобы как минимум расширить и открыть проезжую часть до начала туристического сезона.

— А в социальной сфере?

— Конечно, для нас очень важна социальная составляющая. Мы часто выезжаем в регион и видим, в каких условиях находятся люди, которые находятся в домах престарелых, психоневрологических интернатах. Недавно были в Балте, и там — это просто ужас. Те условия, в которых содержатся люди. Со школами такая же ситуация. В рамках нашего проекта Большого строительства «100−100−100» для нас является принципиальным вопросом завершение строительства одной опорной школы, которая находится в Окнянском районе. Сейчас на фоне большой, построенной, но замороженной школы, которую пытались достроить предыдущие 4 или 5 губернаторов, стоят две в буквальном смысле мазанки, в которых нет окон, вместо них отверстия затянуты обычным полиэтиленом, ни туалетов, ничего нет. Дети ходят на улицу, отапливается это здание антрацитным углем, который засыпают в печь руками. И при этом совершенно фантастические преподаватели, которые судя по оформлению школы делают все, чтобы дети получали максимально качественное образование. Каждый раз, когда я возвращаюсь после таких поездок, я себе говорю: «так больше не может продолжаться».

Еще хочу добавить, что в 2020 году область будет иметь 4 приоритетных направления развития области. Это — благополучие жителей, окружающей среды, развитие инфраструктуры и безопасность.

— Президент поставил задачу провести аукцион по продаже инвесторам Одесского припортового завода до конца года. Есть ли шанс так быстро найти покупателя для проблемного объекта?



— Тенденции положительные. Люди на завод возвращаются, динамика возвращения профессионалов специалистов очень хорошая. Одесский припортовый завод — стратегический объект национального масштаба. В течение последних двух месяцев я дважды был на заводе и одним из последних визитов был визит с делегацией потенциальных инвесторов, которые серьезно заинтересовались вопросом приобретения завода.

— Болезненная история с коронавирусом. Одесская область предлагала Киеву помощь по размещению наших людей?

— Да, безусловно. Мы создали специальную медицинскую комиссию из представителей власти для контроля координации действий. Но, в то же время не стоит забывать, что у нас есть порт, куда постоянно заходят корабли, и из Китая в том числе. Буквально за неделю до всей этой вакханалии, происходившей на Полтавщине — было сообщение, что приходит из китайского порта большой контейнеровоз. Мы приняли меры, обеспечили карантинный режим, подготовили всех специалистов. Корабль зашел в порт, экипаж был проверен. Никакого события мы из этого не делали. Зафиксировали, проверили, приняли меры, все. Через неделю начались Санжары. Мы еще раз заявили, что Одесская область готова принимать людей в случае необходимости и обеспечить всем необходимым. Мы до сих пор готовы.

— Скоро начнется туристический сезон, какова ситуация со знаменитым «Делфи»?

— Срок для поднятия судна владельцем установлен 31 марта 2020, в случае невыполнения собственником своих обязательств, к делу приступит ГП Одесский филиал администрации морских портов Украины. На тендерной основе с помощью системы PROZORRO будет избран исполнитель работ по удалению затонувшего судна с побережья. Потраченные средства будут в дальнейшем истребованы у судовладельца.

— То есть к началу сезона Вы освободите побережье от «Делфи»?

— Это вообще интересная ситуация, которая не относится к сфере ответственности губернатора и администрации. «Делфи» — это мой постоянный выбор: лезть на чужое поле и сделать с этим что-то, или тихо наблюдать. Сделаю что-то — буду виноват, что лезу не в свою парафию, не сделаю —тоже буду виновен в бездействии. Пока я выбрал «делать», а не наблюдать, как властные структуры перебрасывают ответственность за это друг на друга. Надеюсь к началу сезона мы вернем одесситам и гостям их любимый пляж.

— «Свитанок». Вы отмечали, что возьмете под контроль ситуацию и все причастные понесут ответственность. Какая сейчас ситуация по этому делу?

— К сожалению это не быстрый процесс, в который вовлечены многие структуры, включая правоохранительные органы. По состоянию на сейчас — уволен руководитель Службы по делам детей, за бездействие и укрывательство. На прошлой неделе мы проверяли как выполняются мои распоряжения. Результат проверки показал, что-то, что мы видим в отчетах, и то, что происходит на самом деле имеет большую разницу. Это была точка в истории с руководителем Службы.

— Просчитывали ли Вы для себя, насколько еще хватит личного запаса прочности?

— Запаса прочности мне хватит точно, чтобы реализовать стратегические планы, стратегии развития региона. Глубина проблематики, негативные процессы, происходящие в регионе, шаги, которые необходимо предпринять, осознаны. Сейчас уже идет конструктивная, слаженная, целенаправленная работа всей команды.

— То есть желания бросить все, вернуться в Киев и снова заниматься бизнесом нет?

— Нет! Конечно, нет! Я получил большой вызов, возможность реализовать амбициозные задачи системных изменений в регионе, показать людям, что наша страна может жить лучше.