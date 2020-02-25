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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В США открыли стрельбу на территории завода, восемь погибших

Категория: Новости / Происшествия

В США открыли стрельбу на территории завода, восемь погибших

На территории завода пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин) произошла стрельба, в результате которой погибли, по предварительным данным, восемь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Полиция Милуоки сообщила о "критическом инциденте" в районе Стейт-стрит, а также попросила жителей города объезжать место происшествия и использовать альтернативные маршруты. 

Подробности инцидента и причины стрельбы пока неизвестны. Сообщается только, что стрелок мертв.



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