В США открыли стрельбу на территории завода, восемь погибших

На территории завода пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин) произошла стрельба, в результате которой погибли, по предварительным данным, восемь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Полиция Милуоки сообщила о "критическом инциденте" в районе Стейт-стрит, а также попросила жителей города объезжать место происшествия и использовать альтернативные маршруты.



Подробности инцидента и причины стрельбы пока неизвестны. Сообщается только, что стрелок мертв.