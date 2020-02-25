На сегодня в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса, - Гончарук

На сегодня в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса, но правительство готово к любому сценарию, все службы государства находятся в повышенной готовности. Об этом во время брифинга сказал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Правительство предприняло все необходимые меры, чтобы в случае попадания инфекции, она сразу была локализована, и людям была оказана необходимая помощь. Задача правительства на сегодня — не допустить попадания коронавируса на территорию Украины", — сказал Алексей Гончарук.

С восьми утра на всех крупнейших пограничных пунктах пропуска и в крупнейших аэропортах проверяют температуру тела у всех людей, которые будут выезжать на территорию Украины.

Речь идет о семи основных автомобильных пунктов пропуска и трех железнодорожных через государственную границу авто из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии и восемь крупнейших аэропортов: "Львов", "Черновцы", "Борисполь", "Жуляны", "Одесса", "Харьков", "Днепр" и "Запорожье".

На каждом пункте пропуска работает эпидемиолог, снабжен всеми необходимыми средствами эпидемиологического защиты: комплектами изолирующих комбинезонов, защитными очками и бесконтактными термометрами. А также на каждом пункте работает карета скорой помощи.

Алексей Гончарук также отметил, что правительство ежедневно усиливает систему, которая предотвращает проникновение в Украину этого заболевания. С этой целью правительство сегодня назначило главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны Виктора Ляшко, заместителя Министра здравоохранения.

"С сегодняшнего дня Виктор Ляшко будет напрямую коммуницировать и координировать действия органов государственной власти и всех служб, чтобы максимально качественно организовать работу для предотвращения попадания на территорию страны этой инфекции", — пояснил премьер-министр.

Должность главного санврача страны позволяет вводить карантин в случае ввоза коронавируса на территорию Украины, а также вводить контрольные противоэпидемиологические мероприятия.

По словам Главного санитарно-эпидемиологического врача Виктора Ляшко, уже известны первые результаты исследования образцов, которые взяты у людей, находящихся в Санжарах. Они негативные. Утренний медицинский осмотр не зафиксировал ни у кого повышение температуры.

"Мы начали со вчерашнего дня и сегодня с 8 утра продолжаем в пунктах пересечения государственной границы с Евросоюзом проверять состояние здоровья всех людей. Пограничники работают вместе с эпидемиологами, они проводят температурный скрининг и, в случае выявления подозрения на инфицирование, люди будут доставлены в инфекционные больницы, которые дежурят в семи крупнейших пунктах пропуска. После этого им проведут дополнительные обследования для принятия соответствующего решения", — отметил Виктор Ляшко.

Он добавил, что сегодня Минздрав утвердил новый стандарт оказания медицинской помощи при коронавирусной инфекции, внедрив новый алгоритм.