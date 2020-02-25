 
Информация к новости
  • Просмотров: 22
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Принц Гарри публично отказался от титула

Категория: Новости

Принц Гарри публично отказался от титула

Принц Гарри на публичном мероприятии в Эдинбурге попросил обращаться к нему просто по имени без упоминания королевского титула. Об этом 26 февраля сообщила газета The Sun.

Подчеркивается, что внук Елизаветы II, который впервые после отъезда в Канаду посетил Соединенное Королевство, официально лишится титула только в апреле. 
 
Пока принц Гарри исполняет обязанности старшего члена королевской семьи и в этом качестве должен присутствовать на нескольких мероприятиях.
 
На конференции в Эдинбурге, которая была посвящена экотуризму, принц выступил с речью.
 
Перед этим ведущая форума предупредила публику, что герцог Сассекский "ясно дал понять, что к нему нужно обращаться просто Гарри". 
 
"Он пояснил, что обращаться к нему стоит просто Гарри. Поэтому, дамы и господа, окажите большой и теплый шотландский прием Гарри!" − приводит издание слова журналистки.
 
Отмечается, что Гарри прилетел в Шотландию без своей жены Меган Маркл и их сына Арчи.

Источник: Корреспондент.net



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать