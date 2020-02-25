Принц Гарри публично отказался от титула

Принц Гарри на публичном мероприятии в Эдинбурге попросил обращаться к нему просто по имени без упоминания королевского титула. Об этом 26 февраля сообщила газета The Sun.

Подчеркивается, что внук Елизаветы II, который впервые после отъезда в Канаду посетил Соединенное Королевство, официально лишится титула только в апреле.

Пока принц Гарри исполняет обязанности старшего члена королевской семьи и в этом качестве должен присутствовать на нескольких мероприятиях.

На конференции в Эдинбурге, которая была посвящена экотуризму, принц выступил с речью.

Перед этим ведущая форума предупредила публику, что герцог Сассекский "ясно дал понять, что к нему нужно обращаться просто Гарри".

"Он пояснил, что обращаться к нему стоит просто Гарри. Поэтому, дамы и господа, окажите большой и теплый шотландский прием Гарри!" − приводит издание слова журналистки.