Штаб Трампа подал в суд на The New York Times

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал иск в суд против американского издания The New York Times, обвиняя журналистов в распространении ложной информации. О подаче иска в команде Трампа сообщили в среду, 26 февраля, пишет УНН опираясь на данные Reuters и DW.

Согласно сообщению, иск направлен в Верховный суд штата Нью-Йорк. Цель обращения в суд против этого влиятельного американского издания — “привлечь к ответственности эту медиаорганизацию за умышленное распространение фальшивых утверждений относительно (предвыборной — ред) кампании президента Трампа”, — отметили в предвыборном штабе нынешнего главы Белого дома.

Основание для иска — статья New York Times, опубликована 27 марта 2019, где речь шла о расследовании по делу вмешательства России в ход президентской кампании 2016 года. Представительница команды юристов Трампа Дженна Эллис назвала материалы в той статье “на 100 процентов фальшивыми и клеветническими”, — цитирует Reuters.