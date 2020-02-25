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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

У украинки в Италии диагностировали коронавирус Covid-19 - СМИ

Категория: Новости

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован среди украинцев в Италии, сообщает итальянское издание "Fanpage".

"Первый случай коронавируса в Кампании….Девушка, которая несколько дней чувствовала себя плохо, вчера отправилась в больницу Сан-Лука-ди-Валло-делла-Лукания, где ее подвергли тесту для вируса Ковид-19, который уже дал положительный результат в больнице Котуньо в Неаполе: Наличие Коронавируса должно быть подтверждено Римским институтом Спалланзани. Все те, кто вступал в контакт с девушкой, прежде всего семья, которая сопровождала ее в больницу, были помещены в карантин", - говорится в сообщении, на сайте издания.

Как сообщалось ранее, число случаев заражения коронавирусом в Италии в среду вечером выросло до 400 человек.

Больше всего пострадали область Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (47 случаев, один умерший).


Источник: Интерфакс-Украина



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