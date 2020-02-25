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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Ученые изобрели действенный метод «чтения мыслей»

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

Ученые изобрели действенный метод «чтения мыслей»

Ученые применяют новую технологию для общения с людьми в вегетативном состоянии и пациентами с тяжелыми травмами мозга. В Университета Западного Онтарио в Канаде ученые разработали действенный способ "чтения мыслей" пациентов, находящихся в вегетативном состоянии.

Об этом сообщает NewScientist.

Ученый Адриан Оуэн нашел способ общения с пациентами, у которых отсутствует возможность к самостоятельной психической деятельности. Оказалось, что некоторые из людей в вегетативном состоянии могут отвечать на вопросы, направляя свои мысли в ответ на инструкции врача.

Для такого "чтения мыслей" используется функциональная спектроскопия ближнего инфракрасного диапазона. Оборудование легко устанавливается и работает непосредственно возле пациента.

Так пациенты могут отвечать да или нет на поставленные вопросы или рассказать об условиях своей жизни. Например, если больного просят представить, как он играет в теннис, то у него задействуется участок его мозга, отвечающий за движение. Этот участок светиться на специальном экране.

Оуэн проверял свой аппарат на пациентах в реанимации после тяжелой травмы мозга. Он спрашивал, хотят ли они прекратить лечение в случае, если их ждет паралич и невозможность говорить. Положительно отвечали чуть более четверти пациентов.

Отмечается, что метод дает возможность прогнозировать состояние больного. Так, у людей в вегетативном состоянии, реагирующих на инструкции при сканировании мозга, большей вероятности выздороветь.


Источник: ГолосUA



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