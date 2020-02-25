 
Информация к новости
  • Просмотров: 65
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Украине стали забирать водительские удостоверения за неуплату алиментов

Категория: Новости / История и общество

В Украине стали забирать водительские удостоверения за неуплату алиментов

Полицейские Белоцерковщины изъяли удостоверение водителя за неуплату алиментов.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

В частности, в селе Ивановка группа реагирования патрульной полиции во время несения службы остановила автомобиль "ВАЗ-2106", за рулем которого находился 33-летний мужчина.

В ходе проверки водителя по учету МВД Украины правоохранители установили, что мужчина уклоняется от уплаты алиментов в пользу ребенка, в связи с этим в государственной исполнительной службе открыто соответствующее производство.

Одним из ограничений, которое распространялось на правонарушителя, было установление временного ограничения в праве управления транспортными средствами.

В соответствии с процессуальными нормами полицейские изъяли у молодого человека его водительское удостоверение и составили протокол по ч. 3 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами) КУоАП.


Источник: Страна.ua



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать