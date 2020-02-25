MONATIK выпустил проникновенный клип на песню "Сильно"

Украинский певец MONATIK выпустил клип на песню "Сильно". Премьера ролика состоялась на YouTube-канале музыканта.

Минимализм, неон и виртуальная реальность — в проникновенной видеоработе певца. В новом клипе артист отправляет зрителя в открытый космос любви, в спроектированный им самим сон, который он искренне желает испытать каждому.

"Когда сильно любишь, иногда кажется, что попал в самый красивый сон, настолько легкий, что перед тем, как в него попасть, не приходится применять давно не работающие приемы наподобие подсчета овец... На это просто нет времени... Оно охотно исчезает или останавливается... Времени нет... Либо его становится так много, что оно теряет значимость, и забываешь о его существовании...", - отметил музыкант.