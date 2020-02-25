Ущерб мировому туризму от коронавируса оценили в $22 млрд

Мировой туризм может потерять $22 млрд в результате кризиса из-за распространения коронавируса COVID-2019. Об этом заявила глава Всемирного совета по туризму и путешествиям Глория Гевара в интервью газете El Mundo в четверг, 27 февраля.

"Все еще рано знать это (степень влияния - ред.), но во Всемирной туристской организации при сотрудничестве со специалистами из Oxford Economics мы провели предварительные расчеты, согласно которым этот кризис обойдется сектору как минимум в $22 млрд. Граждане Китая - это путешественники, которые тратят больше всего, когда куда-то отправляются", - сказала Гевара.