 
Информация к новости
  • Просмотров: 45
  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Больше ада: на Пишоновской будет одностороннее движение

Категория: Новости

Больше ада: на Пишоновской будет одностороннее движение

Сегодня стало известно, что на широкой улице в центре Одессы меняется схема движения таким образом, что выехать из нее автолюбителям будет уже непросто. С 12 марта здесь вводится одностороннее движение от улицы Мечникова до спуска Пишоновского. Нововведение местные жители уже назвали издевательством над людьми. Теперь жителям улицы, на которой расположено более десятка высотных домов придется ехать в город через Балковскую, делая огромный крюк. Никогда раньше здесь таких знаков не было, сетуют местные жители в соцсетях, и называют действия чиновников безумием.


Источник: Культурометр



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать