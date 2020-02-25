Больше ада: на Пишоновской будет одностороннее движение

Сегодня стало известно, что на широкой улице в центре Одессы меняется схема движения таким образом, что выехать из нее автолюбителям будет уже непросто. С 12 марта здесь вводится одностороннее движение от улицы Мечникова до спуска Пишоновского. Нововведение местные жители уже назвали издевательством над людьми. Теперь жителям улицы, на которой расположено более десятка высотных домов придется ехать в город через Балковскую, делая огромный крюк. Никогда раньше здесь таких знаков не было, сетуют местные жители в соцсетях, и называют действия чиновников безумием.