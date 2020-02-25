 
Информация к новости
  • Просмотров: 8
  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

За открытые люки начнут штрафовать — владельцам придется выложить 1700 гривен за каждый

Категория: Новости

С 1 марта в мэрии начнут штрафовать владельцев открытых люков, сообщает сайт «Первый городской». Размер штрафа за один люк планируют назначить в размере 1700 гривен.

Чиновники насчитали в Одессе около 175 открытых люков. Большинство принадлежит частным компаниям, а еще КП «Теплоснабжение города Одессы» и «Городские дороги».

 

«Абсолютно всем балансодержателям мы отправили письма с уведомлением о том, чтобы составили графики закрытия люков и провели работы», — рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Наталия Мостовых.

 

Если люки не закроют, с 1 марта балансодержателей начнут штрафовать. А если и это не поможет, будут действовать более радикально — открытые люки просто закопают.

Отметим, что сейчас в городе существуют специальные службы, в том числе «Скорая коммунальная помощь» и Единый центр обращений граждан, куда можно сообщить об открытом люке. Нужно сфотографировать его на телефон и отправить на номер 15-35. Заявителю сообщат, кому принадлежит этот люк и сроки, когда эта проблема будет решена.


Источник: Одессит



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать