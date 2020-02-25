За открытые люки начнут штрафовать — владельцам придется выложить 1700 гривен за каждый

С 1 марта в мэрии начнут штрафовать владельцев открытых люков, сообщает сайт «Первый городской». Размер штрафа за один люк планируют назначить в размере 1700 гривен.

Чиновники насчитали в Одессе около 175 открытых люков. Большинство принадлежит частным компаниям, а еще КП «Теплоснабжение города Одессы» и «Городские дороги».

«Абсолютно всем балансодержателям мы отправили письма с уведомлением о том, чтобы составили графики закрытия люков и провели работы», — рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Наталия Мостовых.

Если люки не закроют, с 1 марта балансодержателей начнут штрафовать. А если и это не поможет, будут действовать более радикально — открытые люки просто закопают.

Отметим, что сейчас в городе существуют специальные службы, в том числе «Скорая коммунальная помощь» и Единый центр обращений граждан, куда можно сообщить об открытом люке. Нужно сфотографировать его на телефон и отправить на номер 15-35. Заявителю сообщат, кому принадлежит этот люк и сроки, когда эта проблема будет решена.