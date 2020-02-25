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  • Дата: Сегодня, 17:00
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ГБР расследует дело о давлении Байдена на Шокина - адвокат

Категория: Новости / Политика

ГБР расследует дело о давлении Байдена на Шокина - адвокат

Государственное бюро расследований внесло в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении - давление на бывшего Генпрокурора Украины Виктора Шокина со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена. В то же время имя Байдена в нем не фигурирует. Об этом сказал в четверг на пресс-конференции адвокат Шокина Александр Телешецький, передает корреспондент УНН.

"28 января 2020 Шокин обратился к ГБР с еще одним заявлением о совершении уголовного преступления - на этот раз в отношении генпрокурора Украины в 2015-2016 годах, а именно уголовное преступление, вмешательство в деятельность работника правоохранительных органов, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст 343 УК. В заявлении были изложены обстоятельства давления на него как Генпрокурора со стороны тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена в связи с расследованием ГПУ, которая должна была тогда такие полномочия, ряда тяжких преступлений, совершенных экс-министром экологии Николаем Злочевским и должностными лицами Burisma Holding Ltd., в состав совета директоров которой в то время входил Хантер Байден", - сказал адвокат.

По его словам, по мнению Шокина, у Байдена "возникла стойкая неприязнь к нему, что стало поводом к высказыванию им как в частных разговорах первым лицам в то время страны, так же на публичных выступлениях на территории страны и за ее пределами, категорических требований освобождение Шокина с должности Генпрокурора Украины в обмен на своевременное и беспрепятственное предоставление Украине финансовой гарантии США в размере 1 млрд долларов".

Телешецький сообщил, что следователи ГБР сначала отказались выполнять требования уголовно-процессуального законодательства о внесении и этого заявления в ЕРДР. В результате защита Шокина обратился с жалобой в суд.

"6 февраля 2020 следственный судья Печерского районного суда Киева вынес решение, полностью удовлетворив жалобу представителя Шокина и обязала центральный аппарат ГБР внести сведения об уголовном правонарушении в ЕРДР. Сделано это было 24 февраля этого года", - сообщил адвокат.

Он также отметил, что, внося в ЕРДР сведения заявления Шокина о совершении уголовного преступления сотрудниками ГБР было "сознательно указано о совершении уголовного преступления неопределенным гражданином США, но конкретно в отношении Шокина. Вместе с тем, ... судебное решение сформулировано в результативной части таким образом, обязывающий орган досудебного расследования внести полные сведения, содержащиеся в заявлении".

Напомним, в начале февраля вышло интервью Шокина адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани. В частях разговора, которые были выложены на YouTube, говорится в основном о бывшего члена совета директоров компании Burisma Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США, кандидата в президенты и конкурента Трампа Джо Байдена.

Как сообщал УНН, сын бывшего вице-президента Байдена Хантер в 2014-2019 годах входил в совет директоров Украинской газодобывающей компании Burisma, которая связана с эксминистр экологии Николай Злочевский.

Байдена-старшего команда действующего президента США обвиняет в продвижении интересов сына. В то же время, заявляется, что Хантер Байден не является фигурантом расследований, которые так или иначе касаются компании Burisma и Злочевский.

Также напомним, Генеральный прокурор рассказал, что Злочевский фигурирует в 13 уголовных производствах. Они должны быть переданы на расследование в НАБУ, СБУ и ГБР. Также ранее в Генпрокуратуре сообщили о судьбе трех уголовных производств, расследовались по Злочевский.

В то же время нардеп Александр Дубинский заявил, что Burisma была одним из элементов, связывающих многолетние схемы по выводу средств из украинского бюджета на счета американских инвестиционных фондов.



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