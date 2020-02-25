В ОДЕССЕ КОМАНДОВАНИЕ ВМС ВСУ ПРИНЯЛО ДЕЛЕГАЦИЮ БРИТАНСКИХ ДИПЛОМАТОВ

В Одессе представители командования Военно-Морских Сил ВСУ встретились с делегацией британских дипломатов во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине госпожой Мелиндой Симмонс.

Об этом сообщает пресс-служба МОУ.

В ходе встречи временно исполняющий обязанности начальника штаба — заместителя командующего ВМС ВС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов рассказал зарубежным партнерам о состоянии и перспективах развития отечественного флота. Еще стороны обсудили ситуацию безопасности в Азово-Черноморском регионе и основные направления двустороннего сотрудничества.

Также украинские военные моряки продемонстрировали британским гостям оборудованную на территории военно-морской базы экспозицию «Блокпост памяти», посвященную боевым действиям против оккупантов на востоке страны.

В Практической гавани представители ВМС ВС Украины ознакомили иностранную делегацию с основными типами боевых кораблей, которые сейчас дислоцируются в порту Одессы, в частности, и с переданными прошлого года патрульными катерами типа «Island» и новыми украинскими бронированными катерами типа «Гюрза».

- Британия уже длительное время оказывает поддержку Вооруженным Силам Украины, и мне приятно, что мы смогли распространить это сотрудничество и на Военно-Морские Силы, — отметила Мелинда Симмонс. — Подчеркну, что мы воспринимаем это как партнерство, ведь мы не только передаем наши знания и навыки, но и постоянно сами учимся у украинских коллег.