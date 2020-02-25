Европарламент в марте проведет "Украинскую неделю"

"Украинская неделя", то есть ряд культурных и политических мероприятий, посвященных Украине, состоится в Брюсселе в начале марта. Об этом журналистам сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, передает УНН со ссылкой на Правительственный курьер.

Так, сообщается, что в первый день "Украинской недели" запланировано дискуссию, посвященную процессу реформ в Украине, в которой примут участие члены Европарламента, депутаты Верховной Рады, представители экспертных кругов.

Планируется, что в официальной церемонии открытия "Украинской недели" примет участие президент Европарламента Давид Сассоли.

"В марте исполняется шесть лет с начала преступной оккупации Россией украинского Крыма, поэтому один из дней "Украинской недели" будет посвящен крымскому вопросу", - сообщил дипломат. В дискуссии о ситуации на аннексирована полуострове примет участие вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. В стенах Европарламента демонстрировать фильм Наримана Алиева "Домой".

Точицкий отметил, что за последние месяцы диалог между Украиной и ЕС развивается чрезвычайно прагматично, а представители новой Еврокомиссии проявляют к нашей стране усиленный интерес.

Он сообщил, что в марте Украину посетит глава европейской дипломатии Хосеп Боррель, который выразил желание побывать на Донбассе, а также специальный представитель ЕС по вопросам прав человека Эймон Гилмор. Кроме этого, в июне в Брюсселе пройдет саммит формата "Восточного партнерства" с участием Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Беларуси и Молдовы.

"Мы хотим, чтобы программы, которые есть в рамках "Восточного партнерства", были использованы для усиления нашего пути в направлении европейской интеграции", - отметил украинский дипломат.