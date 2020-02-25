ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И РЕАКЦИЯ НА АКТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ: ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА

С 21 по 25 февраля 2020 года КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборки не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.
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В оценке успешности власти в деле разрешения конфликта на Донбассе произошло ухудшение по сравнению с декабрем: только 25% опрошенных думают, что власть успешна (в декабре было 40%), а 70% - что не успешная (в декабре было 50%).
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Борьба с коррупцией на высших ступенях власти неуспешная: так думают 83% участников исследования (в декабре было 76%), видят успех 12% (в декабре было 17%).
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Большинство украинцев не видит продвижения в расследовании резонансных уголовных дел: так считают 80% в феврале (в декабре было 71%), отмечают успех только 11% (в декабре было 17%).
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80% респондентов не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ, 14% - видят. По сравнению с декабрем оценки стали хуже.
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Почти половина опрошенных (46%) сказали, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года. У 39% респондентов эти расходы не изменились или уменьшились.
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21% участников исследования указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. Эта доля возросла по сравнению с опросам КМИС ноября-декабря прошлого года (тогда было 14% и 16% соответственно). Если сравнить результаты этого исследования с опроса КМИС, проведенному в 2015 году по заказу Фонда Фридриха Эберта (http://www.fes.kiev.ua/new/wb/media/publikationen/Stavlennya_ua_do_energozberezhennia_ukr.pdf), то за 4 года доля тех домохозяйств, которые тратят более половины дохода на коммунальные услуги, выросло более, чем втрое – с 6% до 21%. Доля украинцев, которые тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи в феврале уменьшилась по сравнению с исследованиями ноября и декабря: на 42% в феврале и 53% и 48% в ноябре и декабре соответственно. Еще большая разница по этому показателю исследованию 2015 года: тогда меньше трети дохода тратили на услуги ЖКХ 66% опрошенных, теперь – только 42%.
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До Владимира Зеленского положительно относятся в феврале 47% опрошенных, отрицательно – 24%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, доля тех, кто относится к Зеленского положительно, уменьшилась на 13 процентных пунктов (было 60%), а доля тех, кто относится к нему негативно, выросла на 10 процентных пунктов (было 14%).
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До Алексея Гончарука положительно относятся в феврале 8% опрошенных, отрицательно – 33%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, доля тех, кто относится к Гончарука положительно, уменьшилась на 4 процентных пункта (было 12%), а доля тех, кто относится к нему негативно, выросла на 11 процентных пунктов (было 22%).
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До Дмитрия Разумкова положительно относятся в феврале 21% опрошенных, отрицательно – 16%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, доля тех, кто относится к нему негативно, возросла на 5 процентных пунктов (было 11%).
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К Святослава Вакарчука положительно относятся в феврале 16% опрошенных, негативно – 36%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, доля тех, кто относится к Вакарчука положительно, уменьшилось на 6 процентных пунктов (было 22%).
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К Петру Порошенко в феврале положительно относятся 14% опрошенных, отрицательно – 61%; до Юрия Бойко положительно относятся 23% респондентов, отрицательно – 31%; до Виктора Медведчука положительно относятся 16% участников исследования, отрицательно – 45%; до Вадима Рабиновича положительно относятся 14%, негативно – 41%.
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Оценка действий президента Украины по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 15 процентных пунктов меньше стало тех, кто одобряет его работу (с 62% до 47%), и на 15 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 25% до 40%).
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Оценка действий Кабинета министров по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 14 процентных пунктов меньше стало тех, кто одобряет его работу (с 35% до 21%), и на 20 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 46% до 66%).
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Оценка действий Верховной Рады по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 16 процентных пунктов меньше стало тех, кто одобряет его работу (с 35% до 19%), и на 21 процентный пункт выросла доля тех, кто не одобряет (с 49% до 70%).
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Оценивая работу правительства Гончарука за период с конца августа прошлого года по февраль этого года, только около 11% опрошенных поставили оценку «хорошо» или «отлично» (4 и 5 по пятибалльной шкале). Большинство же респондентов считает, что правительство Гончарука с момента назначения работал или «очень плохо» (27%), или же поставили «двойку» (19%), либо дали оценку «3» (удовлетворительно) – таких 37%.
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Относительное большинство опрошенных (44%) думает, что надо отправить в отставку действующий состав Кабинета Министров, 37% думают, что правительство во главе с Гончаруком еще должен работать.
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Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения происходил в ближайшее воскресенье, 15% украинцев проголосовали бы на референдуме "за" рынок земли, 62% - "против", еще 18% не принимали бы участия в голосовании. В течение периода ноябрь 2019 – февраль 2020 года, доля сторонников продажи земли снижалась: 22% в ноябре, 19% - в декабре, 15% - в феврале.
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33% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право получать школьное образование на русском языке по всей территории Украины, еще 40% - что в тех областях, где большинство населения этого желает, но не по всей территории Украины, 24% респондентов считают, что государство не должно обеспечивать такого права.
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37% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право общаться с чиновниками на русском языке по всей территории Украины, еще 31% - что в тех областях, где большинство населения этого желает, но не по всей территории Украины, 28% респондентов считают, что государство не должно обеспечивать такого права.
Комментарий В.Паниотто
Как видим, значительная часть населения за то, чтобы государство обеспечивало возможность общения с чиновниками на русском языке. Вместе с тем, другие исследования показывают, что большинство хочет, чтобы украинский язык был единственным официальным и государственным, и чтобы чиновники в рабочее время говорили на украинском (см. https://dif.org.ua/article/%20patriotyzm_mova). Есть общественное мнение по этому поводу сформированной и не зависит она от формулировки вопроса, является ли она амбивалентна, или здесь нет противоречия, а респонденты отвечают, имея в виду различные аспекты этой проблемы, – все это требует дальнейших исследований.
Приложение. Таблицы
Насколько успешно или не успешно, по вашему мнению, новая власть (Президент Зеленский, Кабинет Министров, Верховная Рада, правоохранительные органы) справляются с такими задачами...
|Очень успешно
|Скорее успешно
|Скорее не успешно
|Полностью не успешно
|ТРУДНО СКАЗАТЬ/ ОТКАЗ
|Прекращение конфликта на ДонбасіБоротьба с коррупцией в высших эшелонах власти
|4-7 ноября
|4
|42
|46
|32
|12
|44
|10
|22-25 ноября
|3
|37
|40
|30
|21
|51
|9
|Декабрь
|4
|36
|40
|34
|16
|50
|10
|Февраль
|2
|23
|25
|38
|32
|70
|6
|Прекращение конфликта на Донбассе
|4-7 ноября
|4
|19
|23
|33
|36
|69
|8
|22-25 ноября
|2
|20
|22
|30
|40
|70
|8
|Декабрь
|3
|14
|17
|33
|43
|76
|8
|Февраль
|2
|10
|12
|31
|52
|83
|5
|Расследование резонансных уголовных справРозслідування резонансных уголовных дел
|4-7 ноября
|2
|16
|18
|36
|34
|70
|12
|22-25 ноября
|1
|16
|17
|34
|37
|71
|12
|Декабрь
|2
|15
|17
|37
|34
|71
|12
|Февраль
|1
|10
|11
|36
|44
|80
|10
|Снижение тарифов на услуги ЖКХ (отопление, газ, электричество, горячая вода, вывоз мусора и т. д.)
|22-25 ноября
|1
|15
|16
|36
|39
|75
|9
|Декабрь
|2
|16
|18
|36
|37
|73
|9
|Февраль
|1
|13
|14
|37
|43
|80
|5
Скажите, пожалуйста, если сравнить сумму за оплату услуг ЖКХ (отопление, газ, электричество, горячая вода, вывоз мусора и т. д.), которую ваша семья заплатила за январь этого года с такой же суммой за январь прошлого, 2019 года, то она...
|Осталось такой же, как в прошлом году
|25
|Стала меньше, чем в прошлом году
|14
|Стала больше, чем в прошлом году
|46
|Трудно сказать, отказ от ответа
|15
Скажите, пожалуйста, какой примерно процент от общего дохода Вашей семьи за январь было потрачено на оплату услуг ЖКХ (отопление, газ, электричество, горячая вода, вывоз мусора и т. д.)?
|Опрос КМИС для Фонда Фридриха Эберта в 2015 году
|Опрос КМИС 22-25 ноября 2019 года
|Опрос КМИС 15-18 декабря 2019 года
|Опрос КМИС 21-25 февраля 2020 года
|До 10%
|18
|12
|13
|11
|От 10 до 30%
|48
|41
|35
|31
|От 30% до 50%
|16
|21
|20
|23
|Более 50%
|6
|14
|16
|21
|ТРУДНО СКАЗАТЬ / ОТКАЗ
|13
|12
|16
|14
Кого из этих политиков или общественно-политических деятелей Вы знаете? Как вы в целом относитесь к этому политику - позитивно, негативно или нейтрально?
|Положительно
|Нейтрально
|Негативно
|Не знаю такого политика
|Бойко Юрий
|Сентябрь
|20
|36
|34
|10
|Октябрь
|24
|34
|33
|10
|4-7 ноября
|22
|34
|34
|10
|22-25 ноября
|23
|33
|33
|11
|Декабрь
|25
|29
|33
|13
|Февраль
|23
|36
|31
|11
|Вакарчук Святослав
|Сентябрь
|25
|41
|26
|9
|Октябрь
|25
|37
|26
|12
|4-7 ноября
|24
|40
|28
|8
|22-25 ноября
|23
|38
|32
|8
|Декабрь
|22
|37
|33
|9
|Февраль
|16
|42
|36
|6
|Гончарук Алексей
|Сентябрь
|17
|25
|9
|49
|Октябрь
|10
|28
|14
|48
|4-7 ноября
|14
|29
|18
|40
|22-25 ноября
|11
|28
|25
|36
|Декабрь
|12
|26
|22
|39
|Февраль
|8
|33
|33
|35
|Зеленский Владимир
|Сентябрь
|73
|19
|7
|1
|Октябрь
|66
|23
|9
|3
|4-7 ноября
|64
|23
|12
|1
|22-25 ноября
|52
|28
|19
|2
|Декабрь
|60
|26
|14
|0.5
|Февраль
|47
|28
|24
|1
|Виктор Медведчук
|Сентябрь
|14
|30
|44
|13
|Октябрь
|15
|28
|43
|14
|4-7 ноября
|14
|28
|46
|12
|22-25 ноября
|15
|29
|44
|12
|Декабрь
|15
|26
|46
|13
|Февраль
|16
|28
|45
|11
|Петр Порошенко
|Сентябрь
|12
|23
|64
|1
|Октябрь
|11
|22
|65
|1
|4-7 ноября
|14
|24
|62
|1
|22-25 ноября
|12
|22
|64
|1
|Декабрь
|13
|21
|65
|1
|Февраль
|14
|24
|61
|1
|Рабинович Вадим
|Сентябрь
|14
|30
|38
|18
|Октябрь
|15
|29
|36
|20
|4-7 ноября
|13
|29
|40
|19
|22-25 ноября
|15
|29
|41
|15
|Декабрь
|13
|28
|43
|16
|Февраль
|14
|32
|41
|13
|Разумков Дмитрий
|Сентябрь
|33
|29
|7
|31
|Октябрь
|27
|30
|8
|36
|4-7 ноября
|30
|34
|9
|28
|22-25 ноября
|24
|33
|16
|27
|Декабрь
|24
|31
|11
|34
|Февраль
|21
|38
|16
|25