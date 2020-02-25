ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И РЕАКЦИЯ НА АКТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ: ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА

С 21 по 25 февраля 2020 года КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборки не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

В оценке успешности власти в деле разрешения конфликта на Донбассе произошло ухудшение по сравнению с декабрем: только 25% опрошенных думают, что власть успешна (в декабре было 40%), а 70% - что не успешная (в декабре было 50%).

Борьба с коррупцией на высших ступенях власти неуспешная: так думают 83% участников исследования (в декабре было 76%), видят успех 12% (в декабре было 17%).

Большинство украинцев не видит продвижения в расследовании резонансных уголовных дел: так считают 80% в феврале (в декабре было 71%), отмечают успех только 11% (в декабре было 17%).

80% респондентов не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ, 14% - видят. По сравнению с декабрем оценки стали хуже.

Почти половина опрошенных (46%) сказали, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года. У 39% респондентов эти расходы не изменились или уменьшились.

21% участников исследования указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. Эта доля возросла по сравнению с опросам КМИС ноября-декабря прошлого года (тогда было 14% и 16% соответственно). Если сравнить результаты этого исследования с опроса КМИС, проведенному в 2015 году по заказу Фонда Фридриха Эберта (http://www.fes.kiev.ua/new/wb/media/publikationen/Stavlennya_ua_do_energozberezhennia_ukr.pdf), то за 4 года доля тех домохозяйств, которые тратят более половины дохода на коммунальные услуги, выросло более, чем втрое – с 6% до 21%. Доля украинцев, которые тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи в феврале уменьшилась по сравнению с исследованиями ноября и декабря: на 42% в феврале и 53% и 48% в ноябре и декабре соответственно. Еще большая разница по этому показателю исследованию 2015 года: тогда меньше трети дохода тратили на услуги ЖКХ 66% опрошенных, теперь – только 42%.

До Владимира Зеленского положительно относятся в феврале 47% опрошенных, отрицательно – 24%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, доля тех, кто относится к Зеленского положительно, уменьшилась на 13 процентных пунктов (было 60%), а доля тех, кто относится к нему негативно, выросла на 10 процентных пунктов (было 14%).

До Алексея Гончарука положительно относятся в феврале 8% опрошенных, отрицательно – 33%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, доля тех, кто относится к Гончарука положительно, уменьшилась на 4 процентных пункта (было 12%), а доля тех, кто относится к нему негативно, выросла на 11 процентных пунктов (было 22%).

До Дмитрия Разумкова положительно относятся в феврале 21% опрошенных, отрицательно – 16%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, доля тех, кто относится к нему негативно, возросла на 5 процентных пунктов (было 11%).

К Святослава Вакарчука положительно относятся в феврале 16% опрошенных, негативно – 36%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, доля тех, кто относится к Вакарчука положительно, уменьшилось на 6 процентных пунктов (было 22%).

К Петру Порошенко в феврале положительно относятся 14% опрошенных, отрицательно – 61%; до Юрия Бойко положительно относятся 23% респондентов, отрицательно – 31%; до Виктора Медведчука положительно относятся 16% участников исследования, отрицательно – 45%; до Вадима Рабиновича положительно относятся 14%, негативно – 41%.

Оценка действий президента Украины по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 15 процентных пунктов меньше стало тех, кто одобряет его работу (с 62% до 47%), и на 15 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 25% до 40%).

Оценка действий Кабинета министров по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 14 процентных пунктов меньше стало тех, кто одобряет его работу (с 35% до 21%), и на 20 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 46% до 66%).

Оценка действий Верховной Рады по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 16 процентных пунктов меньше стало тех, кто одобряет его работу (с 35% до 19%), и на 21 процентный пункт выросла доля тех, кто не одобряет (с 49% до 70%).

Оценивая работу правительства Гончарука за период с конца августа прошлого года по февраль этого года, только около 11% опрошенных поставили оценку «хорошо» или «отлично» (4 и 5 по пятибалльной шкале). Большинство же респондентов считает, что правительство Гончарука с момента назначения работал или «очень плохо» (27%), или же поставили «двойку» (19%), либо дали оценку «3» (удовлетворительно) – таких 37%.

Относительное большинство опрошенных (44%) думает, что надо отправить в отставку действующий состав Кабинета Министров, 37% думают, что правительство во главе с Гончаруком еще должен работать.

Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения происходил в ближайшее воскресенье, 15% украинцев проголосовали бы на референдуме "за" рынок земли, 62% - "против", еще 18% не принимали бы участия в голосовании. В течение периода ноябрь 2019 – февраль 2020 года, доля сторонников продажи земли снижалась: 22% в ноябре, 19% - в декабре, 15% - в феврале.

33% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право получать школьное образование на русском языке по всей территории Украины, еще 40% - что в тех областях, где большинство населения этого желает, но не по всей территории Украины, 24% респондентов считают, что государство не должно обеспечивать такого права.

37% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право общаться с чиновниками на русском языке по всей территории Украины, еще 31% - что в тех областях, где большинство населения этого желает, но не по всей территории Украины, 28% респондентов считают, что государство не должно обеспечивать такого права.

Комментарий В.Паниотто

Как видим, значительная часть населения за то, чтобы государство обеспечивало возможность общения с чиновниками на русском языке. Вместе с тем, другие исследования показывают, что большинство хочет, чтобы украинский язык был единственным официальным и государственным, и чтобы чиновники в рабочее время говорили на украинском (см. https://dif.org.ua/article/%20patriotyzm_mova). Есть общественное мнение по этому поводу сформированной и не зависит она от формулировки вопроса, является ли она амбивалентна, или здесь нет противоречия, а респонденты отвечают, имея в виду различные аспекты этой проблемы, – все это требует дальнейших исследований.

Приложение. Таблицы

Насколько успешно или не успешно, по вашему мнению, новая власть (Президент Зеленский, Кабинет Министров, Верховная Рада, правоохранительные органы) справляются с такими задачами...

Очень успешно Скорее успешно Скорее не успешно Полностью не успешно ТРУДНО СКАЗАТЬ/ ОТКАЗ Прекращение конфликта на ДонбасіБоротьба с коррупцией в высших эшелонах власти 4-7 ноября 4 42 46 32 12 44 10 22-25 ноября 3 37 40 30 21 51 9 Декабрь 4 36 40 34 16 50 10 Февраль 2 23 25 38 32 70 6 Прекращение конфликта на Донбассе 4-7 ноября 4 19 23 33 36 69 8 22-25 ноября 2 20 22 30 40 70 8 Декабрь 3 14 17 33 43 76 8 Февраль 2 10 12 31 52 83 5 Расследование резонансных уголовных справРозслідування резонансных уголовных дел 4-7 ноября 2 16 18 36 34 70 12 22-25 ноября 1 16 17 34 37 71 12 Декабрь 2 15 17 37 34 71 12 Февраль 1 10 11 36 44 80 10 Снижение тарифов на услуги ЖКХ (отопление, газ, электричество, горячая вода, вывоз мусора и т. д.) 22-25 ноября 1 15 16 36 39 75 9 Декабрь 2 16 18 36 37 73 9 Февраль 1 13 14 37 43 80 5

Скажите, пожалуйста, если сравнить сумму за оплату услуг ЖКХ (отопление, газ, электричество, горячая вода, вывоз мусора и т. д.), которую ваша семья заплатила за январь этого года с такой же суммой за январь прошлого, 2019 года, то она...

Осталось такой же, как в прошлом году 25 Стала меньше, чем в прошлом году 14 Стала больше, чем в прошлом году 46 Трудно сказать, отказ от ответа 15

Скажите, пожалуйста, какой примерно процент от общего дохода Вашей семьи за январь было потрачено на оплату услуг ЖКХ (отопление, газ, электричество, горячая вода, вывоз мусора и т. д.)?

Опрос КМИС для Фонда Фридриха Эберта в 2015 году Опрос КМИС 22-25 ноября 2019 года Опрос КМИС 15-18 декабря 2019 года Опрос КМИС 21-25 февраля 2020 года До 10% 18 12 13 11 От 10 до 30% 48 41 35 31 От 30% до 50% 16 21 20 23 Более 50% 6 14 16 21 ТРУДНО СКАЗАТЬ / ОТКАЗ 13 12 16 14

Кого из этих политиков или общественно-политических деятелей Вы знаете? Как вы в целом относитесь к этому политику - позитивно, негативно или нейтрально?