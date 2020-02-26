ООН призывает немедленно прекратить эскалацию в Сирии

В генеральном секретариате ООН отреагировали на обострение ситуации в Сирии, вследствие чего в Идлибе погибли 29 турецки военных. Об этом говорится в заявлении ООН.

Отмечается, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "призывает к немедленному прекращению огня", а также он выразил "особую обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц из-за усиления военных действий".

"Без срочных действий риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом. Генеральный секретарь вновь заявляет, что военного решения сирийского конфликта не существует. Единственным устойчивым решением является политический процесс при содействии ООН", - говорится в заявлении.