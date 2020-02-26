 
Информация к новости
  • Просмотров: 132
  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Коронавирусом больны пятеро украинцев, все они – за пределами страны, - Ляшко

Категория: Новости / История и общество

Количество украинцев, зараженных коронавирусом, достигло пяти человек, но все они находятся за пределами Украины. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "1 + 1" вечером 27 февраля.

"Но, к сожалению, у пяти украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четверо в Японии - они путешествовали на круизном лайнере - были членами экипажа. И одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностирован коронавирус", - сказал Ляшко.


Источник: 112.ua



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать