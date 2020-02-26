Коронавирусом больны пятеро украинцев, все они – за пределами страны, - Ляшко

Количество украинцев, зараженных коронавирусом, достигло пяти человек, но все они находятся за пределами Украины. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "1 + 1" вечером 27 февраля.

"Но, к сожалению, у пяти украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четверо в Японии - они путешествовали на круизном лайнере - были членами экипажа. И одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностирован коронавирус", - сказал Ляшко.