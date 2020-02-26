Все аварийные работы в историческом здании на Маразлиевской проведены, сейчас оно законсервировано

Все аварийные ситуации, связанные с фасадом и кровлей исторического здания на ул. Маразлиевской, 38 устранены, хотя эркер до сих пор имеет неприглядный вид.

Об этом на брифинге после заседания исполкома горсовета рассказал начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Павел Остапенко.

«Сейчас здание законсервировано. Оно было обшито снаружи по просьбе жителей, все разрешительные документы на это есть. Собственник провел работы за свои средства, и мы с ним до сих пор не рассчитались», — заявил Павел Остапенко.

Отмечается, что первоочередные противоаварийные работы в 2018 году были проведены на памятнике архитектуры и градостроительства по заказу управления по вопросам охраны объектов культурного наследия горсовета. Далее адрес был включен в городскую целевую программу сохранения и развития исторического центра г. Одессы на 2019-2021 года для проведения ремонтно-реставрационных работ. Работы в этом историческом доме на текущий год не предусмотрены, однако, в рамках программы будут выполнены в дальнейшем.