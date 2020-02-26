В нескольких областях Украины СБУ блокировала подпольное изготовление и сбыт оружия

Служба безопасности Украины блокировала в Киеве, Харьковской и Полтавской областях незаконное изготовление и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Так, по предварительным данным следствия, двое жителей Харькова и Кременчуга занимались переработкой устаревших образцов оружия для приведения ее в боевое состояние для продажи. Мастерские по изготовлению средств поражения они обустроили по месту жительства - в частном доме и квартире. Своих клиентов дельцы подыскивали через специализированные интернет-платформы, по почте переправляли им готовый товар", - говорится в сообщении.

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили 2 пистолета-пулемета, 13 пистолетов и револьверов; 2 винтовки, большое количество комплектующих к огнестрельному оружию и патронов различного калибра.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.

В Киеве Служба безопасности Украины также разоблачила подпольную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

"По версии следствия, житель столицы в собственном доме наладил кустарное изготовление автоматического огнестрельного оружия для продажи. Готовый товар он переправлял через сервисы почтовой связи клиентам, которых находил в интернете на специализированных форумах", - добавляется в сообщении.

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли 2 пистолета-пулемета, большое количество патронов различного калибра и почти полкилограмма пороха. Также обнаружены комплектующие для огнестрельного оружия, заготовки двух пистолетов-пулеметов.

Изъятые образцы средств поражения переданы на экспертизу.

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц.