 
Информация к новости
  • Просмотров: 51
  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Астрономам удалось сфотографировать крупнейшую планетарную туманность

Категория: Новости / Наука и образование

Астрономам удалось сфотографировать крупнейшую планетарную туманность

Астрономы сделали красочное фото одной из самых крупных планетарных туманностей в известной Вселенной.

Об этом пишет Newsweek.

Снимок был сделан с помощью приборов Gemini Observatory. Газовое облако называемое CVMP1 расположено за 6,5 тысячи световых лет от Земли в созвездии Циркуль.

Туманность образовалось в результате коллапса массивной звезды класса красный гигант.

Газ в туманности поддается воздействию ультрафиолетовое излучение от горячего открытого ядра умирающей звезды, что заставляет его светиться.

Согласно наблюдениям, температура центральной звезды - 127,8 тысячи градусов по Цельсию. Также туманность CVMP1 является одной из крупнейших среди известных планетарных туманностей.


Источник: ГолосUA



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать