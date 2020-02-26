Астрономам удалось сфотографировать крупнейшую планетарную туманность

Астрономы сделали красочное фото одной из самых крупных планетарных туманностей в известной Вселенной.
Об этом пишет Newsweek.
Снимок был сделан с помощью приборов Gemini Observatory. Газовое облако называемое CVMP1 расположено за 6,5 тысячи световых лет от Земли в созвездии Циркуль.
Туманность образовалось в результате коллапса массивной звезды класса красный гигант.
Газ в туманности поддается воздействию ультрафиолетовое излучение от горячего открытого ядра умирающей звезды, что заставляет его светиться.
Согласно наблюдениям, температура центральной звезды - 127,8 тысячи градусов по Цельсию. Также туманность CVMP1 является одной из крупнейших среди известных планетарных туманностей.