Астрономам удалось сфотографировать крупнейшую планетарную туманность

Астрономы сделали красочное фото одной из самых крупных планетарных туманностей в известной Вселенной.

Об этом пишет Newsweek.

Снимок был сделан с помощью приборов Gemini Observatory. Газовое облако называемое CVMP1 расположено за 6,5 тысячи световых лет от Земли в созвездии Циркуль.

Туманность образовалось в результате коллапса массивной звезды класса красный гигант.

Газ в туманности поддается воздействию ультрафиолетовое излучение от горячего открытого ядра умирающей звезды, что заставляет его светиться.

Согласно наблюдениям, температура центральной звезды - 127,8 тысячи градусов по Цельсию. Также туманность CVMP1 является одной из крупнейших среди известных планетарных туманностей.