В Украине запретили ретрансляцию трех российских телеканалов

Нацсовет изъял из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, телеканалы "Еврокино", "Топшоп ТВ" и "Зоопарк".

Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующие решения члены Национального совета поддержали единогласно, передает ua.today.

Страной-правообладателем всех трех программ является Российская Федерация, лицензии на вещание телеканалов выданы Роскомнадзором, язык ведения программ - русский,

- говорится в сообщении.

Для извлечения из Перечня трех телеканалов, принадлежащих к юрисдикции Российской Федерации, которая законодательством Украины признана государством-оккупантом и государством-агрессором, в решениях приведены соответствующие законодательные основания. В частности, Нацсовет сослался на то, что решением СНБО от 2015 года было поручено Кабмину с участием Национального совета принять безотлагательные меры по прекращению российской информационной агрессии, осуществляемой с использованием иностранных и отечественных средств массовой информации.Поэтому Нацсовет решил временно приостановить рассмотрение вопроса об адаптации российских каналов.

Кроме того, в Национальный совет обратилась компания ООО "Студио Модерна", которой принадлежало право на распространение программы "Топшоп" на территории Украины, с просьбами удалить соответствующую программу из Перечня иностранных программ.

Компания отметила, что она не распространяет и не намерена распространять в дальнейшем канал "Топшоп" в кабельных сетях Украины.