Антимонопольный комитет разрешил концессию в порту Ольвия

Катарская компания QTerminals, которая выиграла концессионный конкурс в порту Ольвия, получила разрешение Антимонопольного комитета.

В АМКУ отметили, что поскольку QTerminals не осуществляет хозяйственную деятельность в Украине, то и на рынке стивидорных услуг не произойдут структурные изменения.

Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию,

— говорится в сообщении комитета.

Как сообщалось, в конце января катарская компания QTerminals выиграла конкурс на концессию в специализированном морском порту Ольвия.

Согласно условиям конкурса, компания на протяжении пяти лет должен инвестировать в развитие порта 3,4 млрд грн.

Важным условием концессионного договора стала необходимость получения разрешения АМКУ на концентрацию.

QTerminals является ведущим портовым оператором Катара и осуществляет деятельность по управлению морскими терминалами в крупнейшем порту страны — Хамад.