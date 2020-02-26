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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Антимонопольный комитет разрешил концессию в порту Ольвия

Категория: Новости / Экономика и финансы

Антимонопольный комитет разрешил концессию в порту Ольвия

Катарская компания QTerminals, которая выиграла концессионный конкурс в порту Ольвия, получила разрешение Антимонопольного комитета.

В АМКУ отметили, что поскольку QTerminals не осуществляет хозяйственную деятельность в Украине, то и на рынке стивидорных услуг не произойдут структурные изменения.

Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию,
— говорится в сообщении комитета.

 

Как сообщалось, в конце января катарская компания QTerminals выиграла конкурс на концессию в специализированном морском порту Ольвия.

Согласно условиям конкурса, компания на протяжении пяти лет должен инвестировать в развитие порта 3,4 млрд грн.

Важным условием концессионного договора стала необходимость получения разрешения АМКУ на концентрацию.

QTerminals является ведущим портовым оператором Катара и осуществляет деятельность по управлению морскими терминалами в крупнейшем порту страны — Хамад.

 


Источник: НВ Бизнес



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