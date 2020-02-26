Антимонопольный комитет разрешил концессию в порту Ольвия

Катарская компания QTerminals, которая выиграла концессионный конкурс в порту Ольвия, получила разрешение Антимонопольного комитета.
В АМКУ отметили, что поскольку QTerminals не осуществляет хозяйственную деятельность в Украине, то и на рынке стивидорных услуг не произойдут структурные изменения.
Как сообщалось, в конце января катарская компания QTerminals выиграла конкурс на концессию в специализированном морском порту Ольвия.
Согласно условиям конкурса, компания на протяжении пяти лет должен инвестировать в развитие порта 3,4 млрд грн.
Важным условием концессионного договора стала необходимость получения разрешения АМКУ на концентрацию.
QTerminals является ведущим портовым оператором Катара и осуществляет деятельность по управлению морскими терминалами в крупнейшем порту страны — Хамад.