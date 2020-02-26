В Минобразования анонсировали повышение цен на обучение в вузах

Стоимость обучения в вузах Украины существенно повысится для студентов контрактной формы, и такие изменения намерены внедрять уже с этого года.

Как рассказал заместитель главы Минобразования Егор Стадный во время встречи с педагогами Ужгородского национального университета, прежде всего это коснется самых популярных специальностей: экономика, менеджмент, психология, международные отношения, медицина, право, социология, филология и прочие.

По словам чиновника, решение поднять цены объясняется тем, что стоимость обучения бюджетников, которую платит государство, в 2-3 раза выше суммы, которую платят студенты-контрактники, поэтому министерство намерено постепенно уравнивать стоимость обучения. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на издание Uzhgorod.net.

Уже этим летом поступающие будут платить на трети специальностей повышенные цены на контракт. Это не будет касаться нынешних студентов, которые уже учатся, а только будущих абитуриентов,

- добавил Стадный.

Замглавы Минобразования также рассказал о механизме повышения цен на учебу в вузах: начнут с 60% стоимости и только на трети специальностей, поднимать цену больше, чем три официальных зарплаты в области, нельзя.

Таким образом, стоимость контрактной формы обучения в 2020-м должна составлять не менее 60% от средней стоимости подготовки одного студента-бюджетника (без учета стипендии).

Повышать стоимость будут до 2022 года включительно: в 2021-м планируется не менее 70%, и на следующий год - не менее 80%.

Также чиновник напомнил о наличии государственного субсидирования контрактников и льготных кредитах.

В МОН таким образом планируют увеличить финансовые поступления в высшие учебные заведения.

Мы ожидаем увеличения поступлений в университет за счет контрактных средств. Это увеличит и оплату труда. Если посчитать обучение у репетитора и обучение в университете, то репетитор уже берет больше, чем университет,

- заявил Стадный.

Чиновник уверен, что родители скорее купят евробляху за 4 тысячи долларов, чем оплатят бакалавриат своему ребенку примерно за те же деньги.