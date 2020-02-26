В Минобразования анонсировали повышение цен на обучение в вузах

Стоимость обучения в вузах Украины существенно повысится для студентов контрактной формы, и такие изменения намерены внедрять уже с этого года.
Как рассказал заместитель главы Минобразования Егор Стадный во время встречи с педагогами Ужгородского национального университета, прежде всего это коснется самых популярных специальностей: экономика, менеджмент, психология, международные отношения, медицина, право, социология, филология и прочие.
По словам чиновника, решение поднять цены объясняется тем, что стоимость обучения бюджетников, которую платит государство, в 2-3 раза выше суммы, которую платят студенты-контрактники, поэтому министерство намерено постепенно уравнивать стоимость обучения. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на издание Uzhgorod.net.
Замглавы Минобразования также рассказал о механизме повышения цен на учебу в вузах: начнут с 60% стоимости и только на трети специальностей, поднимать цену больше, чем три официальных зарплаты в области, нельзя.
Таким образом, стоимость контрактной формы обучения в 2020-м должна составлять не менее 60% от средней стоимости подготовки одного студента-бюджетника (без учета стипендии).
Повышать стоимость будут до 2022 года включительно: в 2021-м планируется не менее 70%, и на следующий год - не менее 80%.
Также чиновник напомнил о наличии государственного субсидирования контрактников и льготных кредитах.
В МОН таким образом планируют увеличить финансовые поступления в высшие учебные заведения.
Чиновник уверен, что родители скорее купят евробляху за 4 тысячи долларов, чем оплатят бакалавриат своему ребенку примерно за те же деньги.