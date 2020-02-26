За полгода новая Рада приняла меньше законов, чем предыдущая, - КИУ

Верховная Рада IX созыва приняла за первые полгода своей работы 155 законов, тогда как парламент предыдущего созыва за аналогичный период - 173. Об этом свидетельствуют данные Комитета избирателей Украины, передает 112.ua.

Также депутаты ВР VIII созыва зарегистрировали больше законопроектов, чем их преемники: 1,7 тыс. и 1,3 тыс. соответственно.

Однако депутаты Рады IX созыва чаще работали в пленарном режиме. За полгода они провели 72 пленарных заседания, их коллеги – 63.

Разговоры о "турборежиме" оказались обычным политическим мифом. Количественные показатели работы ВР IX созыва не выше, чем у их предшественников. А в таких вопросах, как количество принятых законов или поданных законопроектов, они вообще ниже результатов работы депутатов VIII созыва,

- заявил глава КИУ Алексей Кошель.

Верховная Рада VIII созыва начала работу 27 ноября 2014 года, парламент IX созыва – 29 августа 2019 года.

Напомним, что последние полторы недели Верховная Рада не принимает законы, так как находится в процессе рассмотрения законопроекта о рынке земли.