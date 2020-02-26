Задолженность украинцев за коммунальные услуги увеличилась на 4 млрд гривен

За январь 2020 года задолженность за коммунальные услуги в Украине увеличилась до 67 млрд гривен. Это на 3,9 млрд гривен больше, чем в декабре, когда сумма задолженности составляла 63,1 млрд гривен.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на Государственную службу статистикиУкраины.

По данным Госстата, по состоянию на 31 января задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 29,5 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 22,0 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 4,6 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 4,5 млрд грн, за обращение с бытовыми отходами - 0,9 млрд грн, за поставки и распределение электрической энергии - 5,5 млрд грн.

При этом, сильнее всего изменилась задолженность за поставку тепловой энергии и горячей воды. Сумма долга по сравнению с началом января выросла на 10,9%. Меньше всего увеличилась задолженность за обращение с бытовыми отходами. В этой категории рост долга составил всего 0,8%.