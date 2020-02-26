Участие переселенцев в местных выборах может породить избирательный туризм, - ЦИК

Вопрос обеспечения права участия в местных выборах внутренне-перемещенных может породить избирательный туризм.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель председателя ЦИК (2017-2018) Андрей Магера, передает ГолосUA.

По его словам, вопрос обеспечения права участия в местных выборах внутренне-перемещенных лиц (ВЛП) довольно сложный и не имеет простых решений.

Но, как заведено в Украине, пытаясь решить одну проблему, мы порождаем две новых. И когда мы хотим обеспечить избирательные права внутренне-перемещенных лиц, нужно думать о том, чтобы избежать злоупотреблений. В частности, избирательного туризма,

- констатировал Андрей Магера.

По его словам, формально ВЛП не имеет отношения к территориальной общине, в которой он проживает.

Если таких людей, особенно трудовых мигрантов, будут привлекать потенциальные кандидаты на должности сельских голов в ОТГ, территориально расположенных возле крупных городов, риски появления избирательного туризма существуют. Это не означает, что о внутренне-перемещенных лицах следует забыть. Никоим образом! Но нужно в этом аспекте думать очень осторожно,

- подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что в Избирательном кодексе закреплена норма, согласно которой избирательный адрес меняется за 5 дней до начала избирательного процесса.

Напомним, с 1 января 2020 года в силу вступил новый Избирательный кодекс, по которому пройдут очередные выборы в местные советы 25 октября сего года.

По новому Избирательному кодексу выбирать депутатов городских, районных, сельских и поселковых советов (с населением до 90 тысяч человек) будут по мажоритарной системе относительного большинства. В одном округе смогут выбрать от двух до четырех депутатов, побеждает кандидат, который получает наибольшее количество голосов избирателей.

Выборы в Верховную Раду Крыма, областные и городские советы (больше 90 тысяч жителей) будут проходить по пропорциональной системе с открытыми списками. Сначала избиратель должен выбрать партию, а потом депутата из этой партии. Мандаты получат местные организации партий, который преодолели барьер в 5%.