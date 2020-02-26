Участие переселенцев в местных выборах может породить избирательный туризм, - ЦИК

Вопрос обеспечения права участия в местных выборах внутренне-перемещенных может породить избирательный туризм.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель председателя ЦИК (2017-2018) Андрей Магера, передает ГолосUA.
По его словам, вопрос обеспечения права участия в местных выборах внутренне-перемещенных лиц (ВЛП) довольно сложный и не имеет простых решений.
По его словам, формально ВЛП не имеет отношения к территориальной общине, в которой он проживает.
Он уточнил, что в Избирательном кодексе закреплена норма, согласно которой избирательный адрес меняется за 5 дней до начала избирательного процесса.
Напомним, с 1 января 2020 года в силу вступил новый Избирательный кодекс, по которому пройдут очередные выборы в местные советы 25 октября сего года.
По новому Избирательному кодексу выбирать депутатов городских, районных, сельских и поселковых советов (с населением до 90 тысяч человек) будут по мажоритарной системе относительного большинства. В одном округе смогут выбрать от двух до четырех депутатов, побеждает кандидат, который получает наибольшее количество голосов избирателей.
Выборы в Верховную Раду Крыма, областные и городские советы (больше 90 тысяч жителей) будут проходить по пропорциональной системе с открытыми списками. Сначала избиратель должен выбрать партию, а потом депутата из этой партии. Мандаты получат местные организации партий, который преодолели барьер в 5%.