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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

На неподконтрольном Донбассе произошел взрыв на шахте, есть погибшие

Категория: Новости / Происшествия

На неподконтрольном Донбассе произошел взрыв на шахте, есть погибшие

На неподконтрольной части Донецкой области произошел взрыв на шахте, в результате инцидента погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что взрыв произошел на частной шахте в районе  Шахтерска. На данный момент достали тело одного из двух погибших горняков, продолжаются поиски второго. Авария произошла около 11:00 по Киеву. По предварительной версии, произошел взрыв метана.

Уточняется, что инцидент случился на шахте бывшего шахтоуправления имени XVII Партсъезда к северо-западу от Шахтерска.



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