В Одессе обвиняемый в убийстве взял заложников в зале суда

Сегодня, 28 февраля, житель Одессы, подозреваемый в убийстве гражданина Израиля, в зале заседаний Приморского суда взял в заложники людей.

Обвиняемого доставили на судебное заседание из СИЗО. Уже будучи в так называемой клетке, он достал предмет, похожий на гранату, и стал угрожать присутствующим, что он взорвёт и их, и себя, если его не отпустят. В тот момент в зале находилось двое судей, а также ещё пятнадцать человек. Фактически в качестве заложников они провели в одном помещении с захватчиком два часа.

Согласно с информацией отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области, были введены спецоперации "Гром" и "Заложник". На место события прибыли следователи, оперативники, бойцы батальона полиции особого назначения и спецподразделения "КОРД", взрывотехники. Переговоры с мужчиной вели прокурор Одесской области Максим Выхор и руководитель ГУ НПУ в области Олег Бех. Позднее они рассказали на брифинге, что переговоры были достаточно сложными. Одессит, которого обвиняют в умышленном убийстве, уверял, что он преступления не совершал, говорил, что уже на протяжении трёх лет не видел членов своей семьи и требовал, чтобы его отпустили из-под стражи. По словам очевидцев, мужчина заявил, что он из зала суда не выйдет, либо же его вынесут в пластиковом мешке.

Из здания суда сотрудников и посетителей эвакуировали, территорию оцепили. В конце концов, обвиняемого удалось обезвредить. Предмет, который он держал в руках, направили на экспертизу. Выяснилось, что граната оказалась не рабочей – у неё не было запала. По словам начальника ГУ НПУ в области, начато служебное расследование, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов установят, кто и при каких обстоятельствах передал гранату мужчине и как он смог пронести её в зал судебных заседаний. Уже известно, что боеприпас ему передали в пакете с продуктами, с ним он и зашёл в зал. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, подчеркнул Бех.

Согласно с информацией отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области, открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идёт о посягательстве на жизнь судьи, а также об угрозе или насилии по отношению к сотруднику правоохранительного органа.

Касательно обвиняемого, то, как сообщают местные СМИ, это – Вячеслав Гарькавый. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве иностранного гражданина, совершённого осенью 2016 года.