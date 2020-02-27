Ради политики можно раздеваться: парижский суд оправдал активистку Femen

Кассационный суд Франции в среду, 26 февраля, вынес решение в пользу бывшей участницы Femen Яны Ждановой, которая в 2014 году атаковала в парижском музее куклу, изображающую российского президента Владимира Путина. Суд отверг кассационную жалобу прокуратуры, которая требовала признать «эксгибиционизмом» то, что сама Жданова и ее защита определили как «политическую акцию».

Судебное постановление, вынесенное уголовной палатой Кассационного суда, есть в распоряжении русской редакции RFI.

«Решение является окончательным и обжалованию во Франции не подлежит», — прокомментировали в высшей французской судебной инстанции.

В судебном постановлении, в то же время, отмечается, что Яна Жданова осталась виновной по обвинению в «порче имущества». Впрочем, это обвинение защита и не оспаривала.

В интервью RFI Жданова подчеркнула, что целиком удовлетворена решением Кассационного суда, который таким образом поставил точку в истории, длившейся более более 5 лет.

Напомним, в июне 2014 года госпожа Жданова устроила в парижском музее восковых кукол Гревен акцию «Кукла Пуду» в знак протеста против войны в Донбассе.

Акция была проведена 5 июня 2014-го, когда Владимир Путин приехал во Францию на празднование 70-летия высадки союзников в Нормандии.

Девушка пронесла в музей осиновый кол и воткнула его в куклу.

Музей обратился в суд с требованием о возмещении материального ущерба и морального вреда.

Первое решение по делу было вынесено еще в октябре 2014 года.

Что касается последнего решения, которое прокуратура обжаловала в Кассационный суд и постановление по которому было вынесено сегодня, то оно было принято Апелляционным судом Парижа 10 декабря 2018 года.

В сегодняшнем постановлении Кассационный суд все-таки подчеркнул, что признает не все доводы решения от 10.12.2018. «Апелляционный суд ошибочно постановил, что сам по себе факт демонстрации женской груди не может являться составом правонарушения, предусмотренного статьей 222–32 уголовного кодекса (в части наказания за „эксгибиционизм“ — Прим. RFI), если намерение лица, его совершившего, лишено какой-либо сексуальной коннотации».

«В то же время, решение (апелляционного суда) не подлежит изменению, поскольку из утверждений судей по существу следует, что поведение обвиняемого является политическим протестом и что его криминализация, учитывая характер и контекст рассматриваемого деяния, представляет собой непропорциональное вмешательство в осуществление права на свободное выражение своего мнения», — подчеркивается в постановлении Кассационного суда.

Таким образом кассационная инстанция фактически учла, что в случае с акцией «кукла Пуду» превалирующее значение имеет ст. 10 Европейской конвенции по правам человека («Свобода выражения мнений»).

Напомним, в этой статье также подчеркивается, что право на свободу мнения «может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка…».

Судьи Кассационного суда Франции посчитали, что формально таким «ограничением» во французском законодательстве, в частности, может служить упомянутая выше статья 222–32 УК. То есть, сегодняшнее постановление не означает, что в дальнейшем любая акция, названная политической, обязательно должна быть оправдана по статье об «эксгибиционизме».

Но вот в данном случае следует учесть «характер и контекст рассматриваемого деяния».

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