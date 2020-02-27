Обвал мировых рынков зацепил и Украину

Обвал мировых рынков из-за быстрого распространения эпидемии коронавируса за пределы Китая в пятницу, 28 февраля, привел к дальнейшему удешевлению украинских госбумаг на международном рынке.

ВВП-варранты подешевели на 2,8% - до 99,1% от номинала, а доходность по евробондам выросла еще на 0,2−0,3 процентных пункта (п.п.).

В результате евробонды с погашением в 2021 году котировались по ставке под 4%, в 2023 году — около 5%, в 2026 году — под 6%, а самые длинные, с погашением в 2032 году, — по 6,5%.

В целом с начала текущей недели, с 24 февраля, ВВП-варранты Украины подешевели на 8,5%, а доходность по евробондам выросла в среднем на 1 п.п.

Как сообщалось, американский рынок акций 28 февраля открылся новым падением. В Bloomberg отметили, что, если обвал американских индексов продолжится такими же темпами, это станет худшей неделей в США c 2008 года.

источник