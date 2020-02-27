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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Приватбанке рекомендуют запастись наличкой

Категория: Новости / Экономика и финансы

В Приватбанке рекомендуют запастись наличкой

 

Приватбанк сообщил о проведении обновлений процессинга в ночь с 29 февраля на 1 марта в связи с чем советует заблаговременно провести все финансовые операции.Сообщения об этом начали приходить клиентам в пятницу, 28 февраля.

"Мы стремимся улучшить качество обслуживания, поэтому с 29.02 на 01.03. 01:00 до 07:00 будем обновлять процессинг. Плановые работы проведем ночью, чтобы не причинить нашим клиентам существенных неудобств.

Советуем заблаговременно осуществить все запланированные финансовые операции. Для оплаты товаров и услуг офлайн рекомендуем иметь с собой наличные. Извиняемся за неудобства и благодарим за понимание", - говорится в сообщении.

 

 

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